Игрок «Оренбурга» Марин: «Каждый футболист в РПЛ хотел бы играть в «Зените»

Вингер «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, хочет ли он перейти в «Зенит».

— Ты бы рассмотрел предложение от «Зенита»?

— Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» — одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть. Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад

Игрок перешел в «Оренбург» летом из коста-риканского «Депортиво Саприсса».

В сезоне РПЛ у Марина 13 матчей, 6 голов, 3 ассиста.

25-летний игрок стоит 1 миллион евро.

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