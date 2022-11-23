Игрок «Оренбурга» Марин: «Каждый футболист в РПЛ хотел бы играть в «Зените»

Перефразирую. Каждый футболист в РПЛ хотел бы ИМЕТЬ БАБЛА, как в Зените!!!
Вингер «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, хочет ли он перейти в «Зенит».
— Ты бы рассмотрел предложение от «Зенита»?
— Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» — одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть. Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад
- Игрок перешел в «Оренбург» летом из коста-риканского «Депортиво Саприсса».
- В сезоне РПЛ у Марина 13 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
- 25-летний игрок стоит 1 миллион евро.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира