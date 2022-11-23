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    Игрок «Оренбурга» Марин: «Каждый футболист в РПЛ хотел бы играть в «Зените»

    Вингер «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, хочет ли он перейти в «Зенит».

    — Ты бы рассмотрел предложение от «Зенита»?

    — Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» — одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть. Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад

    • Игрок перешел в «Оренбург» летом из коста-риканского «Депортиво Саприсса».
    • В сезоне РПЛ у Марина 13 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
    • 25-летний игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18001

      Cleaner 44 минуты назад

      Перефразирую. Каждый футболист в РПЛ хотел бы ИМЕТЬ БАБЛА, как в Зените!!!

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