«Крылья Советов» подписали костариканца, выступавшего за «Оренбург»

27-летний полузащитник Джимми Марин подписал трeхлетний контракт с «Крыльями Советов». Соглашение оформлено на правах свободного агента 11 июля 2025 года.
Последним клубом Марина был «Оренбург», где он провeл 89 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. В составе сборной Коста-Рики Джимми сыграл 13 матчей и забил 1 мяч.
Футболист прошeл медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде. После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона.
- До перехода в «Оренбург» Джимми Марин выступал за коста-риканские клубы «Депортиво Саприсса» и «Эредиано».
- Также игрок играл за израильские команды «Хапоэль» и «Ашдод».
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»