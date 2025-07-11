«Крылья Советов» подписали костариканца, выступавшего за «Оренбург»

27-летний полузащитник Джимми Марин подписал трeхлетний контракт с «Крыльями Советов». Соглашение оформлено на правах свободного агента 11 июля 2025 года.

Последним клубом Марина был «Оренбург», где он провeл 89 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. В составе сборной Коста-Рики Джимми сыграл 13 матчей и забил 1 мяч.

Футболист прошeл медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде. После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона.