«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»

«Крылья Советов» и «Акрон» ведут борьбу за левого вингера «Оренбурга» Химми Марина.
Сообщается, что уже игрок уже практически договорился с клубом, представляющим Самару и в ближайшее время должен подписать с ним контракт.
У Марина 30 июня истекает нынешний срок контракта с «Оренбургом».
При этом, по данным журналиста Ивана Карпова, футболиста хочет перехватить «Акрон», а переход костариканца в «Крылья Советов» еще не согласован.
Также самарский клуб претендует на правого вингера «Банфилда» Джеронимо Риверу.
- 27-летний Марин в минувшем сезоне провел 26 матчей за «Оренбург», отметился 5 забитыми мячами и 1 ассистом.
- 21-летний Ривера в этом году сыграл за «Банфилд» в 13 матчах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- Контракт Риверы с нынешним клубом рассчитан до конца 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»