«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»

«Крылья Советов» и «Акрон» ведут борьбу за левого вингера «Оренбурга» Химми Марина.

Сообщается, что уже игрок уже практически договорился с клубом, представляющим Самару и в ближайшее время должен подписать с ним контракт.

У Марина 30 июня истекает нынешний срок контракта с «Оренбургом».

При этом, по данным журналиста Ивана Карпова, футболиста хочет перехватить «Акрон», а переход костариканца в «Крылья Советов» еще не согласован.

Также самарский клуб претендует на правого вингера «Банфилда» Джеронимо Риверу.