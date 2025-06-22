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«Крылья» и «Акрон» поборются за легионера «Оренбурга»

Сегодня, 20:02

«Крылья Советов» и «Акрон» ведут борьбу за левого вингера «Оренбурга» Химми Марина.

Сообщается, что уже игрок уже практически договорился с клубом, представляющим Самару и в ближайшее время должен подписать с ним контракт.

У Марина 30 июня истекает нынешний срок контракта с «Оренбургом».

При этом, по данным журналиста Ивана Карпова, футболиста хочет перехватить «Акрон», а переход костариканца в «Крылья Советов» еще не согласован.

Также самарский клуб претендует на правого вингера «Банфилда» Джеронимо Риверу.

  • 27-летний Марин в минувшем сезоне провел 26 матчей за «Оренбург», отметился 5 забитыми мячами и 1 ассистом.
  • 21-летний Ривера в этом году сыграл за «Банфилд» в 13 матчах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
  • Контракт Риверы с нынешним клубом рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Банфилд Оренбург Крылья Советов Акрон Марин Химми Geronimo Rivera
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Комментарии (1)
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В "Спартаке" играют прост
1750614098
Сначала поборются, а потом попорются... кто кого попорит, тот того поборит
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