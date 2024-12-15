«Оренбург» может сохранить двух ведущих легионеров в команде

«Оренбург» ведет переговоры с 27-летним полузащитником Химми Марином о продлении трудового соглашения, которое истекает летом 2025 года.

По данным «Евро-Футбол.Ру», костариканца все устраивает в нынешнем клубе, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Также агентство Arena Sport, которое представляет интересы 22-летнего хавбека «Оренбурга» Ивана Башича, прокомментировало будущее боснийца.

«У Ивана контракт с «Оренбургом» до лета. По нему обращаются, но прямо сейчас он игрок «Оренбурга», – сообщило агентство.

Башич в этом сезоне провел за клуб 21 матч, забил 1 гол.

Марин в текущем сезоне принял участие в 18 встречах, отметился 4 забитыми мячами и 1 ассистом.

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