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    • «Оренбург» может сохранить двух ведущих легионеров в команде

    «Оренбург» может сохранить двух ведущих легионеров в команде

    «Оренбург» ведет переговоры с 27-летним полузащитником Химми Марином о продлении трудового соглашения, которое истекает летом 2025 года.

    По данным «Евро-Футбол.Ру», костариканца все устраивает в нынешнем клубе, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

    Также агентство Arena Sport, которое представляет интересы 22-летнего хавбека «Оренбурга» Ивана Башича, прокомментировало будущее боснийца.

    «У Ивана контракт с «Оренбургом» до лета. По нему обращаются, но прямо сейчас он игрок «Оренбурга», – сообщило агентство.

    • Башич в этом сезоне провел за клуб 21 матч, забил 1 гол.
    • Марин в текущем сезоне принял участие в 18 встречах, отметился 4 забитыми мячами и 1 ассистом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    15.12.2024 17:51
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1734284840
    По Марину можно сказать что он нужен Оренбургу.
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