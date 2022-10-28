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    «Марин должен накрыть Сычевому поляну». Быстров – о матче «Оренбург» – «Факел»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» – «Факел» (4:1), когда игрок хозяев Джимии Марин коснулся мяча, когда тот уже летел в сетку после удара Владимира Сычевого.

    – Тут все зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить.

    – Не нужно ругать за гол Марина? Все же Сычевой мог выйти на первое место в споре бомбардиров РПЛ.

    – Нет, конечно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.

    – Трудно понять, Марин из эгоизма добил мяч в сетку или потому что переживал, видя рядом бегущего игрока «Факела»? На поле еще сложнее ориентироваться?

    – Естественно. Мне кажется, достаточно было времени у автора гола, чтобы понять – не так близко соперник. Я бы ждал до последнего. Если бы защитник успевал, забивал бы. А так постарался бы оставить мяч, который залетает в ворота.

    • Марин – летний новичок «Оренбурга».
    • Сычевой лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (11 голов).
    • «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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