«Марин должен накрыть Сычевому поляну». Быстров – о матче «Оренбург» – «Факел»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» – «Факел» (4:1), когда игрок хозяев Джимии Марин коснулся мяча, когда тот уже летел в сетку после удара Владимира Сычевого.

– Тут все зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить.

– Не нужно ругать за гол Марина? Все же Сычевой мог выйти на первое место в споре бомбардиров РПЛ.

– Нет, конечно. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.

– Трудно понять, Марин из эгоизма добил мяч в сетку или потому что переживал, видя рядом бегущего игрока «Факела»? На поле еще сложнее ориентироваться?

– Естественно. Мне кажется, достаточно было времени у автора гола, чтобы понять – не так близко соперник. Я бы ждал до последнего. Если бы защитник успевал, забивал бы. А так постарался бы оставить мяч, который залетает в ворота.