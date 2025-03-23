Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера

Сразу несколько легионеров «Оренбурга» привлекли внимание российских и зарубежных клубов.
Летом команду могут покинуть полузащитник Иван Башич, вингер Химми Марин, нападающий Саид Сахархизан и защитник Казымджан Караташ.
- 22-летний босниец Башич провел в этом сезоне 24 матча за «Оренбург», забил 1 гол.
- 27-летний костариканец Марин в текущем сезоне сыграл за клуб в 21 встрече, отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
- 21-летний иранец Сахархизан сыграл за «Оренбург» в сезоне-2024/25 23 матча. На его счету 7 голов и 1 ассист.
- 22-летний турок Караташ провел в этом сезоне 14 игр, отдал 2 голевые передачи.
- «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 11 очками после 21 тура. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 7 баллов.
Источник: Metaratings.ru