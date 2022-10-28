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    Ловчев: «Я бы отпорол козла Марина из «Оренбурга» своим крепким ремнем!»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Владимира Сычевого.

    «Я бы взял этого иностранца из «Оренбурга» и отпорол своим крепким ремнем! Козел он!

    Мы тут живем в коллективе, а они там на Западе на себя привыкли работать», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
    • Марин – летний новичок «Оренбурга».
    • Команда идет в РПЛ 8-й.

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    Источник: телеграм-канал «Газета с того света»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      phyclapscoonna 15 минут назад

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      Рейтинг: +226

      Теркчанин 20 минут назад

      И коллективный Дюба сделал тоже самое?

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      Рейтинг: +58

      SuperPav11 1 час назад

      А я ловчева отпорол

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