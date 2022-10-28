Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покyпaй по стаpoй цeнe (1390 pуб.) ----- https://marketl.ink/bionic
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Владимира Сычевого.
«Я бы взял этого иностранца из «Оренбурга» и отпорол своим крепким ремнем! Козел он!
Мы тут живем в коллективе, а они там на Западе на себя привыкли работать», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
- Марин – летний новичок «Оренбурга».
- Команда идет в РПЛ 8-й.