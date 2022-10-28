Ловчев: «Я бы отпорол козла Марина из «Оренбурга» своим крепким ремнем!»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Владимира Сычевого.

«Я бы взял этого иностранца из «Оренбурга» и отпорол своим крепким ремнем! Козел он!

Мы тут живем в коллективе, а они там на Западе на себя привыкли работать», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».