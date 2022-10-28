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  • Ловчев: «Я бы отпорол козла Марина из «Оренбурга» своим крепким ремнем!»

Ловчев: «Я бы отпорол козла Марина из «Оренбурга» своим крепким ремнем!»

28 октября 2022, 21:42
2

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Владимира Сычевого.

«Я бы взял этого иностранца из «Оренбурга» и отпорол своим крепким ремнем! Козел он!

Мы тут живем в коллективе, а они там на Западе на себя привыкли работать», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
  • Марин – летний новичок «Оренбурга».
  • Команда идет в РПЛ 8-й.

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Источник: телеграм-канал «Газета с того света»
Россия. Премьер-лига Оренбург Писарский Владимир Марин Химми Ловчев Евгений
Комментарии (2)
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Теркчанин
1666988717
И коллективный Дюба сделал тоже самое?
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Niklas80
1667008022
"Мы тут, а они там..." Что за дичь несет старый маразматик?!
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