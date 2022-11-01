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    Агент: «Сычевой и Марин все уладили. Драки после матча не было»

    Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Сычевого.

    «Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Все уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», — сказал агент.

    • Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
    • Марин – летний новичок «Оренбурга».
    • Команда идет в РПЛ 8-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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