Агент: «Сычевой и Марин все уладили. Драки после матча не было»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Сычевого.
«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Все уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», — сказал агент.
- Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
- Марин – летний новичок «Оренбурга».
- Команда идет в РПЛ 8-й.
Источник: «РБ Спорт»