Агент: «Сычевой и Марин все уладили. Драки после матча не было»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал эпизод из матча 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» (4:1), когда полузащитник хозяев Джимми Марин дотронулся до мяча, который и так летел в ворота после удара Сычевого.

«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Все хорошо. Драки после матча тоже не было. Все уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», — сказал агент.