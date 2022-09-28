Джимми Марин - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)