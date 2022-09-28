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    Джимми Марин - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Джимми
    Фамилия Марин
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Родной город Сан-Хосе
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 октября 1997 (25 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    28.09.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
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