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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Спартак
Оренбург - Спартак: обзор матча 14 марта 2020
Оренбург
14.03.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
17'
Д. Фамейе
44'
Э. Понсе
71'
Д. Ларссон
90+4'
Р. Мирзов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Мирзов
Пас отдал
Д. Ларссон
90'
+3
Желтая карточка
Айртон
Замена
М. Силла
️️️️
Д. Деспотович
79'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Р. Алвеш
75'
73'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Бакаев
73'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Понсе
71'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ларссон
Пас отдал
С. Жиго
59'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Рассказов
Желтая карточка
Д. Мишкич
56'
Желтая карточка
С. Терехов
45'
+3
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
29'
Желтая карточка
П. Маслов
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
Пас отдал
У. Радакович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Исламбек Куат
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Климович
26
Радакович
32
Терехов
31
Зотов
8
Аюпов
12
Малых
33
Мишкич
5
Куат
16
Алвеш
7
Фамейе
21
Деспотович
3-2-2-3
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
39
Маслов
33
Крал
6
Айртон
15
Рассказов
7
Бакаев
17
Ларссон
7
Соболев
9
Понсе
21
Деспотович
14
Силла
14
Силла
21
Деспотович
16
Алвеш
11
Черных
11
Черных
16
Алвеш
7
Бакаев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
7
Бакаев
15
Рассказов
38
Ещенко
38
Ещенко
15
Рассказов
9
Понсе
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Понсе
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андреа Чуканов
АП
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Оренбург - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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