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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Спартак
Оренбург - Спартак: обзор матча 16 сентября 2016
Оренбург
16.09.2016, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
41'
Благо
3'
К. Промес
66'
К. Промес
69'
Джано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
Д. Комбаров
90'
Замена
А. Зуев
️️️️
Р. Зобнин
89'
Желтая карточка
И. Попов
86'
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Ещенко
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ефремов
86'
Желтая карточка
В. Афонин
85'
81'
Замена
И. Попов
️️️️
Джано
Замена
Я. Бамба
️️️️
Р. Воробьев
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
Джано
Пас отдал
К. Промес
Замена
А. Саная
️️️️
А. Прудников
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
К. Промес
Желтая карточка
Р. Воробьев
58'
ГОЛ! 1:1!
Благо
41'
39'
Желтая карточка
З. Луиш
Желтая карточка
Д. Андреев
39'
39'
Желтая карточка
Ромуло
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Р. Зобнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
40
Благо
84
Воробьев
33
Нехайчик
22
Ефремов
89
Прудников
4-2-1-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
16
Боккетти
2
Кутепов
23
Комбаров
27
Ромуло
20
Фернандо
47
Зобнин
7
Джано
10
Промес
29
Зе Луиш
84
Воробьев
6
Бамба
6
Бамба
84
Воробьев
22
Ефремов
14
Коронов
14
Коронов
22
Ефремов
89
Прудников
32
Саная
32
Саная
89
Прудников
47
Зобнин
17
Зуев
17
Зуев
47
Зобнин
38
Ещенко
5
Кутин
5
Кутин
38
Ещенко
7
Джано
71
Попов
71
Попов
7
Джано
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Оренбург - Спартак
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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