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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Оренбург
Спартак - Оренбург: обзор матча 14 марта 2024
Спартак
14.03.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Оренбург
37'
А. Соболев
65'
А. Зиньковский
68'
С. Бабич
10'
М. Горбани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Оренбург
Замена
М. Игнатов
️️️️
М. Угальде
86'
84'
Вторая желтая
В. Полуяхтов
Замена
К. Мартинс
️️️️
В. Мозес
74'
72'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Э. Гюрлюк
72'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Х. Марин
ГОЛ! 3:1!
С. Бабич
68'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Умяров
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
Д. Хлусевич
65'
60'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Куэро
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Р. Гойкович
46'
Замена
И. Башич
️️️️
М. Горбани
Замена
В. Мозес
️️️️
Х. Медина
46'
45'
+1
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
Х. Медина
37'
20'
Желтая карточка
М. Горбани
14'
Желтая карточка
Р. Гойкович
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Горбани
Пас отдал
Г. Флорентин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
10
Габриэль Флорентин
АП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
3-1-2-2-2
57
Селихов
23
Чернов
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
25
Пруцев
77
Зиньковский
28
Медина
7
Соболев
9
Угальде
3-3-3-1
1
Кеняйкин
3
Гойкович
3
Сиваков
27
Прохин
2
Полуяхтов
6
Горбани
81
Сидоров
17
Гюрлюк
10
Флорентин
26
Марин
50
Куэро
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
Мозес
35
Мартинс
35
Мартинс
Мозес
9
Угальде
8
Игнатов
8
Игнатов
9
Угальде
28
Медина
11
Мозес
11
Мозес
28
Медина
26
Марин
5
Михайлов
5
Михайлов
26
Марин
6
Горбани
13
Башич
13
Башич
6
Горбани
17
Гюрлюк
11
Мансилья
11
Мансилья
17
Гюрлюк
50
Куэро
13
Обухов
13
Обухов
50
Куэро
3
Гойкович
10
Воробьев
10
Воробьев
3
Гойкович
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
15
Сейвы
3
2
Удары мимо ворот
7
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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