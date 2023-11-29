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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Спартак
Оренбург - Спартак: обзор матча 29 ноября 2023
Оренбург
29.11.2023, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Спартак
10'
Н. Титков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
А. Соболев
88'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
К. Мартинс
79'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Игнатов
Замена
К. Капленко
️️️️
Д. Куэро
78'
Замена
В. Обухов
️️️️
И. Башич
78'
70'
Замена
️️️️
Х. Медина
70'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Умяров
Замена
Д. Воробьев
️️️️
С. Оганесян
67'
Замена
Г. Флорентин
️️️️
Н. Титков
66'
Замена
Х. Марин
️️️️
Ю. Ковалев
59'
Желтая карточка
С. Оганесян
54'
46'
Замена
Л. Классен
️️️️
М. Лайкин
40'
Красная карточка
О. Рябчук
Желтая карточка
Н. Титков
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Титков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ЦП
83
Максим Лайкин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Данила Князев
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-3-2
1
Кеняйкин
81
Сидоров
3
Сиваков
4
Хотулев
2
Полуяхтов
18
Титков
17
Ковалев
5
Михайлов
9
Оганесян
50
Куэро
13
Башич
4-1-2-2-1
57
Селихов
26
Хлусевич
23
Чернов
6
Бабич
5
Рябчук
35
Мартинс
18
Умяров
83
Лайкин
10
Бонгонда
8
Игнатов
7
Соболев
50
Куэро
55
Капленко
55
Капленко
50
Куэро
18
Титков
10
Флорентин
10
Флорентин
18
Титков
17
Ковалев
26
Марин
26
Марин
17
Ковалев
13
Башич
13
Обухов
13
Обухов
13
Башич
9
Оганесян
10
Воробьев
10
Воробьев
9
Оганесян
83
Лайкин
32
Классен
32
Классен
83
Лайкин
8
Игнатов
47
Зобнин
47
Зобнин
8
Игнатов
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
35
Мартинс
77
Зиньковский
77
Зиньковский
35
Мартинс
28
Медина
28
Медина
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
31
Данила Князев
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
71
Илья Свинов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
31
Данила Князев
ЛВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Оренбург - Спартак
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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