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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Спартак
Оренбург - Спартак: обзор матча 18 марта 2023
Оренбург
18.03.2023, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
17'
Ю. Ковалев
23'
Д. Воробьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Спартак
Замена
Д. Хотулев
️️️️
М. Сиваков
90'
+2
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
И. Башич
80'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Воробьев
80'
76'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Г. Джикия
75'
Травма
Г. Джикия
Замена
Х. Марин
️️️️
Ю. Ковалев
65'
Травма
Ю. Ковалев
63'
59'
Замена
А. Дуарте
️️️️
П. Маслов
59'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Зиньковский
55'
Желтая карточка
Р. Литвинов
46'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Пруцев
46'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Д. Денисов
45'
+5
Желтая карточка
А. Соболев
Желтая карточка
М. Сиваков
39'
37'
Желтая карточка
А. Зиньковский
ГОЛ! 2:0!
Д. Воробьев
Пас отдал
Б. Мансилья
23'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ковалев
Пас отдал
Д. Воробьев
17'
Желтая карточка
Д. Воробьев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
11
Брайан Мансилья
ЛФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
17
Юрий Ковалев
РФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
15
Томаш Тавареш
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
77
Антон Зиньковский
РФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-1-1-3
99
Сысуев
30
Стаматов
3
Сиваков
2
Перес
15
Эктов
55
Капленко
32
Вера
13
Башич
11
Мансилья
10
Воробьев
17
Ковалев
3-2-2-1-2
57
Селихов
14
Джикия
68
Литвинов
39
Маслов
97
Денисов
15
Тавареш
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Промес
77
Зиньковский
7
Соболев
17
Ковалев
26
Марин
26
Марин
17
Ковалев
13
Башич
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
13
Башич
3
Сиваков
4
Хотулев
4
Хотулев
3
Сиваков
10
Воробьев
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Воробьев
39
Маслов
4
Дуарте
4
Дуарте
39
Маслов
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
77
Зиньковский
11
Николсон
11
Николсон
77
Зиньковский
14
Джикия
17
Кейта
17
Кейта
14
Джикия
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
18
Николай Титков
ЦП
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
18
Николай Титков
ЦП
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Оренбург - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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Оренбург
Спартак
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