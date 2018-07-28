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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Оренбург
Спартак - Оренбург: обзор матча 28 июля 2018
Спартак
28.07.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
4'
С. Жиго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Оренбург
Замена
А. Тимофеев
️️️️
К. Промес
90'
+1
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глушаков
81'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Ломовицкий
71'
61'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Г. Чиркин
57'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Чуканов
35'
Желтая карточка
С. Терехов
35'
Желтая карточка
А. Ойеволе
4'
Желтая карточка
Д. Андреев
ГОЛ! 1:0!
С. Жиго
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Фернандо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
22
Денис Попович
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
4-3-2-1
98
Максименко
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Жиго
38
Ещенко
47
Зобнин
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
3-3-2-1-1
39
Фролов
2
Бегич
15
Андреев
58
Ойеволе
11
Сутормин
8
Афонин
32
Терехов
22
Попович
8
Чиркин
7
Чуканов
32
Козлов
10
Промес
94
Тимофеев
94
Тимофеев
10
Промес
88
Глушаков
71
Попов
71
Попов
88
Глушаков
11
Ломовицкий
88
Ташаев
88
Ташаев
11
Ломовицкий
7
Чуканов
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Чуканов
8
Чиркин
7
Маляров
7
Маляров
8
Чиркин
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Спартак - Оренбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Адлан Хатуев (Грозный)
Резервный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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