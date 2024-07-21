Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Спартак
Оренбург - Спартак: обзор матча 21 июля 2024
Оренбург
21.07.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
62'
М. Перес
67'
Э. Гюрлюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Спартак
Замена
Д. Куэро
️️️️
Б. Мансилья
90'
+1
Желтая карточка
Т. Муро
89'
85'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
А. Барановский
️️️️
Х. Марин
83'
Замена
Т. Муро
️️️️
Э. Гюрлюк
83'
80'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Г. Флорентин
73'
71'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Н. Умяров
71'
Замена
М. Игнатов
️️️️
А. Соболев
ГОЛ! 2:0!
Э. Гюрлюк
Пас отдал
Г. Флорентин
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Перес
Пас отдал
Э. Гюрлюк
62'
46'
Замена
М. Угальде
️️️️
Д. Зорин
46'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Х. Медина
Желтая карточка
М. Перес
43'
23'
Желтая карточка
Н. Умяров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
10
Габриэль Флорентин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
27
Прохин
2
Перес
12
Малых
6
Горбани
17
Гюрлюк
5
Михайлов
26
Марин
11
Мансилья
10
Флорентин
4-1-1-3-1
98
Максименко
26
Хлусевич
6
Бабич
23
Чернов
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
28
Зорин
28
Медина
7
Соболев
17
Гюрлюк
29
Муро
29
Муро
17
Гюрлюк
26
Марин
96
Барановский
96
Барановский
26
Марин
10
Флорентин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
10
Флорентин
11
Мансилья
50
Куэро
50
Куэро
11
Мансилья
28
Медина
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Медина
7
Соболев
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Соболев
18
Умяров
77
Зиньковский
77
Зиньковский
18
Умяров
10
Бонгонда
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Бонгонда
28
Зорин
9
Угальде
9
Угальде
28
Зорин
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Оренбург - Спартак
2
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
7
Количество передач
313
522
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Оренбург
Спартак
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
40
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
Вчера, 17:17
4
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
Вчера, 17:17
4
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:46
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 ноября
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
40
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Саусь – о «Спартаке»: «Самый тяжелый год в карьере»
Вчера, 09:56
10
В «Спартаке» приняли окончательное решение по Максименко
Вчера, 01:23
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+