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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Оренбург
Спартак - Оренбург: обзор матча 03 апреля 2017
Спартак
03.04.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Оренбург
34'
Р. Зобнин
58'
Р. Зобнин
90+5'
К. Промес
70'
Д. Попович
71'
М. Дуриш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Оренбург
ГОЛ! 3:2!
К. Промес
Пас отдал
А. Ещенко
90'
+5
90'
+1
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Р. Воробьев
88'
Замена
В. Парняков
️️️️
М. Григорьев
Замена
З. Луиш
️️️️
Джано
75'
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Дуриш
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Попович
Пас отдал
Р. Воробьев
62'
Замена
Д. Попович
️️️️
С. Драгун
ГОЛ! 2:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
Джано
58'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Г. Тигиев
56'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Самедов
52'
Желтая карточка
А. Самедов
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
Фернандо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
19
Александр Самедов
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Джано
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
10
Максим Григорьев
ЦП
21
Станислав Драгун
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
17
Тигиев
16
Боккетти
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
7
Джано
47
Зобнин
19
Самедов
10
Промес
4
Адриано
4-1-4-1
41
Кержаков
12
Малых
3
Сиваков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
21
Драгун
40
Благо
10
Григорьев
84
Воробьев
57
Дуриш
17
Тигиев
38
Ещенко
38
Ещенко
17
Тигиев
19
Самедов
88
Глушаков
88
Глушаков
19
Самедов
7
Джано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
7
Джано
10
Григорьев
10
Парняков
10
Парняков
10
Григорьев
21
Драгун
22
Попович
22
Попович
21
Драгун
84
Воробьев
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
84
Воробьев
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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