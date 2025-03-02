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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Оренбург
Спартак - Оренбург: обзор матча 02 марта 2025
Спартак
02.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
51'
М. Угальде
90+6'
П. Солари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Оренбург
ГОЛ! 2:0!
П. Солари
Пас отдал
Маркиньос
90'
+6
Желтая карточка
Д. Денисов
90'
+3
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Э. Барко
90'
+3
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Угальде
80'
79'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Я. Михайлов
Замена
П. Солари
️️️️
К. Мартинс
74'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Т. Бонгонда
73'
70'
Замена
С. Сахархизан
️️️️
Д. Рыбчинский
70'
Замена
М. Савельев
️️️️
К. Караташ
69'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Б. Мансилья
60'
Замена
А. Малых
️️️️
Э. Гюрлюк
58'
Вторая желтая
М. Сидоров
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
Пас отдал
Маркиньос
51'
49'
Желтая карточка
Х. Марин
7'
Желтая карточка
М. Сидоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-3-3
99
Сысуев
81
Сидоров
5
Татаев
4
Хотулев
88
Караташ
20
Рыбчинский
5
Михайлов
17
Гюрлюк
11
Мансилья
26
Марин
13
Башич
5
Барко
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Барко
9
Угальде
47
Зобнин
47
Зобнин
9
Угальде
35
Мартинс
7
Солари
7
Солари
35
Мартинс
10
Бонгонда
99
Гарсия
99
Гарсия
10
Бонгонда
17
Гюрлюк
12
Малых
12
Малых
17
Гюрлюк
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Мансилья
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
88
Караташ
9
Савельев
9
Савельев
88
Караташ
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
57
Богдан Москвичев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
1
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
22
Офсайды
4
3
Количество передач
538
287
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Алексей Стипиди
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; АVAR – Владимир Москалев
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Аксенов)
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