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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Оренбург
Спартак - Оренбург: обзор матча 29 сентября 2019
Спартак
29.09.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
65'
Л. Мельгарехо
45'
А. Малых
63'
Д. Деспотович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Оренбург
Желтая карточка
З. Бакаев
90'
+4
89'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Д. Деспотович
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Гулиев
74'
71'
Вторая желтая
Д. Мишкич
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Э. Понсе
70'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
З. Бакаев
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Деспотович
Пас отдал
Р. Алвеш
Замена
А. Ещенко
️️️️
Айртон
46'
Травма
Айртон
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Малых
Пас отдал
Г. Зотов
32'
Желтая карточка
Д. Мишкич
21'
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
И. Кутепов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-3-1
98
Максименко
6
Айртон
2
Кутепов
14
Джикия
10
Мельгарехо
99
Гулиев
47
Зобнин
7
Бакаев
20
Тил
15
Рассказов
9
Понсе
3-3-2-1-1
1
Климович
31
Зотов
26
Радакович
29
Шахов
12
Малых
8
Аюпов
32
Терехов
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
6
Айртон
38
Ещенко
38
Ещенко
6
Айртон
99
Гулиев
27
Мирзов
27
Мирзов
99
Гулиев
9
Понсе
17
Ларссон
17
Ларссон
9
Понсе
21
Деспотович
7
Фамейе
7
Фамейе
21
Деспотович
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Спартак - Оренбург
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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