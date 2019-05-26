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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Спартак
Оренбург - Спартак: обзор матча 26 мая 2019
Оренбург
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
8'
Р. Алвеш
90+4'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак
Замена
Д. Андреев
️️️️
Д. Деспотович
90'
+6
Желтая карточка
А. Кулишев
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Кулишев
90'
+4
Желтая карточка
А. Довбня
90'
77'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
А. Малых
77'
70'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Н. Умяров
Замена
А. Кулишев
️️️️
Р. Алвеш
68'
61'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Ташаев
57'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Гулиев
Замена
В. Афонин
️️️️
С. Козлов
57'
27'
Желтая карточка
А. Гулиев
Желтая карточка
Д. Деспотович
12'
Желтая карточка
Д. Попович
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Алвеш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
6
Айртон
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-2-2-1-1
56
Довбня
3
Сиваков
6
Козлов
29
Шахов
32
Терехов
12
Малых
22
Попович
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
3-3-2-1-1
98
Максименко
10
Мельгарехо
95
Гапонов
14
Джикия
38
Ещенко
18
Умяров
6
Айртон
99
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
29
Зе Луиш
16
Алвеш
32
Кулишев
32
Кулишев
16
Алвеш
21
Деспотович
15
Андреев
15
Андреев
21
Деспотович
6
Козлов
8
Афонин
8
Афонин
6
Козлов
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
88
Ташаев
10
Глушенков
10
Глушенков
88
Ташаев
99
Гулиев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
99
Гулиев
Остались в запасе
Оренбург
Спартак
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
11
Александр Ломовицкий
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Оренбург - Спартак
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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