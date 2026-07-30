30.07.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-1-4-1-1
21
Лапоухов
14
17
2
Пастор
5
Гбамен
28
Питтас
8
Сенси
32
6
Жордау
7
Эбонг
9
3-1-2-2-2
99
Кочальски
2
Силва
4
55
Гусейнов
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
21
Кащук
20
Боржес
11
44
Джафаргулиев
17
11
Браими
11
Браими
17
9
10
10
9
44
Джафаргулиев
5
Ланга
5
Ланга
44
Джафаргулиев
55
Гусейнов
25
Макрецкис
25
Макрецкис
55
Гусейнов
Алмейда
9
Монтиэль
9
Монтиэль
Алмейда
20
Боржес
29
Сефас
29
Сефас
20
Боржес
21
Кащук
7
7
21
Кащук
11
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
11
Остались в запасе
ЦСКА
Карабах
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
3
Andrey Yordanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
3
Andrey Yordanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча ЦСКА - Карабах
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча ЦСКА София против «Карабаха», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»