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  • ЦСКА София – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

ЦСКА София – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Вчера, 19:54
ЦСКА
30.07.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Карабах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
21
Федор Лапоухов
ВР
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Facundo Rodríguez
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Santiago Godoy
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Bence Várkonyi
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Zakaria Sawo
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ЦСКА
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
3
Andrey Yordanov
ЦП
11
Мохамед Браими
ЛВ
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
10
Joel Zwarts
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
7
J. Mouaddib
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Лапоухов
14
17
2
Пастор
5
Гбамен
28
Питтас
8
Сенси
32
6
Жордау
7
Эбонг
9
3-1-2-2-2
99
Кочальски
2
Силва
4
55
Гусейнов
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
21
Кащук
20
Боржес
11
44
Джафаргулиев
17
11
Браими
11
Браими
17
9
10
10
9
44
Джафаргулиев
5
Ланга
5
Ланга
44
Джафаргулиев
55
Гусейнов
25
Макрецкис
25
Макрецкис
55
Гусейнов
Алмейда
9
Монтиэль
9
Монтиэль
Алмейда
20
Боржес
29
Сефас
29
Сефас
20
Боржес
21
Кащук
7
7
21
Кащук
11
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
11
Остались в запасе
ЦСКА
Карабах
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
3
Andrey Yordanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
91
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
3
Andrey Yordanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча ЦСКА - Карабах
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча ЦСКА София против «Карабаха», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА София – «Карабах»

ЦСКА София – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Карабах ЦСКА
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