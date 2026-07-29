Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА София – «Карабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 9:08
ЦСКА София - Карабах
30 июл. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским ЦСКА София и азербайджанским «Карабахом» пройдет 30 июля 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски». Первая встреча завершилась безголевой ничьей, что оставляет интригу перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу с длительной беспроигрышной серией – семь матчей без поражений, стабильная атака (1.60 гола в среднем за последние пять игр) и надежная оборона (1.00 пропущенный). Гости, в свою очередь, также имеют впечатляющую форму в Лиге Европы – три матча без поражений и без пропущенных голов, а их опыт выступлений в еврокубках делает их серьезным соперником. Сможет ли ЦСКА использовать поддержку родных трибун и прервать сухую серию «Карабаха», или азербайджанский клуб продолжит свою оборонительную устойчивость и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

ЦСКА София подходит к ответной игре с психологическим преимуществом домашнего поля и длительной серией без поражений. Команда забивает в среднем 1.60 гола за последние пять матчей и пропускает 1.00, что говорит о сбалансированной игре. В первом матче болгары не смогли забить «Карабаху», но удержали свои ворота сухими, что является положительным знаком. Домашняя поддержка на «Васил Левски» должна помочь хозяевам действовать более агрессивно, особенно учитывая, что им нужно забивать, чтобы выйти в следующий раунд. Однако их атака не выглядит сверхэффективной, а соперник не пропускает в трех последних еврокубковых матчах, что создает дополнительные сложности. ЦСКА не проигрывает в семи последних матчах, но против такого организованного соперника, как «Карабах», им будет трудно взломать оборону.

«Карабах» подходит к игре с явной тактической задачей – сохранить свои ворота сухими и использовать любую возможность для контратаки. Команда не пропускает в трех последних матчах Лиги Европы и не проигрывает в них, что говорит о высокой дисциплине в защите. В атаке азербайджанцы забивают в среднем 1.60 гола за последние пять игр, но их результативность в еврокубках ниже. В первом матче они не смогли забить ЦСКА, но и не пропустили, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Опыт «Карабаха» в еврокубках (регулярные выступления в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов) дает им преимущество в тактической гибкости и умении играть на результат. В гостях они будут делать ставку на оборону и быстрые выпады, что может принести успех.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью. Обе команды имеют сильную оборону и не склонны рисковать, особенно учитывая важность первого матча (0:0). ЦСКА будет атаковать, но «Карабах» умеет обороняться, и их сухая серия в Лиге Европы говорит о том, что они способны сдержать соперника. Ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом, что устроит «Карабах» для прохода в следующий раунд (за счет гостевого гола не будет, но при ничьей в ответном матче после 0:0 будет дополнительное время, но по сумме двух матчей 0:0 – будет дополнительное время и пенальти). Фактически ничья устроит гостей, так как они сыграют вничью на выезде, а дома была 0:0 – при равенстве голов будет доп. время, но преимущества нет. Однако психологически ничья в гостях – хороший результат.

Форма и история личных встреч

В единственном официальном матче этих команд была зафиксирована ничья 0:0, что показало способность обеих оборон нейтрализовать атаки соперника. Текущая форма ЦСКА (семь матчей без поражений) и «Карабаха» (сухая серия в Лиге Европы) указывает на то, что ответная игра также может завершиться с минимальным количеством голов. В товарищеских встречах «Карабах» побеждал, но они не имеют решающего значения.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
21
Федор Лапоухов
ВР
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Facundo Rodríguez
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Santiago Godoy
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Bence Várkonyi
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Zakaria Sawo
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
11
Мохамед Браими
ЛВ
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
10
Joel Zwarts
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
7
J. Mouaddib
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Лапоухов
14
17
2
Пастор
5
Гбамен
28
Питтас
8
Сенси
32
6
Жордау
7
Эбонг
9
3-1-2-2-2
99
Кочальски
2
Силва
4
55
Гусейнов
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
21
Кащук
20
Боржес
11
44
Джафаргулиев
17
11
Браими
11
Браими
17
9
10
10
9
44
Джафаргулиев
5
Ланга
5
Ланга
44
Джафаргулиев
55
Гусейнов
25
Макрецкис
25
Макрецкис
55
Гусейнов
Алмейда
9
Монтиэль
9
Монтиэль
Алмейда
20
Боржес
29
Сефас
29
Сефас
20
Боржес
21
Кащук
7
7
21
Кащук
11
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
11
Остались в запасе
ЦСКА София
Карабах
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Гурбан Гурбанов

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между ЦСКА София и «Карабахом» завершится вничью, что позволит азербайджанскому клубу пройти в следующий раунд за счет более высокого класса и опыта, хотя в основное время победитель выявлен не будет. Обе команды демонстрируют надежную оборону, а первая встреча показала, что они могут нейтрализовать друг друга. Учитывая, что «Карабах» не пропускает в трех последних матчах Лиги Европы, а ЦСКА забивает 1.60 гола за игру, хозяевам будет сложно пробить оборону гостей. Ставка на ничью за 3.30 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между ЦСКА София и «Карабахом» состоится 30 июля 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

ЦСКА София – «Карабах»: смотреть онлайн

3.30
Ничья
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Карабах ЦСКА София
Другие прогнозы
02.08.2026
11:00
1.84
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск - Урал
победа «Урала»
02.08.2026
13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+