Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским ЦСКА София и азербайджанским «Карабахом» пройдет 30 июля 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски». Первая встреча завершилась безголевой ничьей, что оставляет интригу перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу с длительной беспроигрышной серией – семь матчей без поражений, стабильная атака (1.60 гола в среднем за последние пять игр) и надежная оборона (1.00 пропущенный). Гости, в свою очередь, также имеют впечатляющую форму в Лиге Европы – три матча без поражений и без пропущенных голов, а их опыт выступлений в еврокубках делает их серьезным соперником. Сможет ли ЦСКА использовать поддержку родных трибун и прервать сухую серию «Карабаха», или азербайджанский клуб продолжит свою оборонительную устойчивость и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

ЦСКА София подходит к ответной игре с психологическим преимуществом домашнего поля и длительной серией без поражений. Команда забивает в среднем 1.60 гола за последние пять матчей и пропускает 1.00, что говорит о сбалансированной игре. В первом матче болгары не смогли забить «Карабаху», но удержали свои ворота сухими, что является положительным знаком. Домашняя поддержка на «Васил Левски» должна помочь хозяевам действовать более агрессивно, особенно учитывая, что им нужно забивать, чтобы выйти в следующий раунд. Однако их атака не выглядит сверхэффективной, а соперник не пропускает в трех последних еврокубковых матчах, что создает дополнительные сложности. ЦСКА не проигрывает в семи последних матчах, но против такого организованного соперника, как «Карабах», им будет трудно взломать оборону.

«Карабах» подходит к игре с явной тактической задачей – сохранить свои ворота сухими и использовать любую возможность для контратаки. Команда не пропускает в трех последних матчах Лиги Европы и не проигрывает в них, что говорит о высокой дисциплине в защите. В атаке азербайджанцы забивают в среднем 1.60 гола за последние пять игр, но их результативность в еврокубках ниже. В первом матче они не смогли забить ЦСКА, но и не пропустили, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Опыт «Карабаха» в еврокубках (регулярные выступления в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов) дает им преимущество в тактической гибкости и умении играть на результат. В гостях они будут делать ставку на оборону и быстрые выпады, что может принести успех.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью. Обе команды имеют сильную оборону и не склонны рисковать, особенно учитывая важность первого матча (0:0). ЦСКА будет атаковать, но «Карабах» умеет обороняться, и их сухая серия в Лиге Европы говорит о том, что они способны сдержать соперника. Ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом, что устроит «Карабах» для прохода в следующий раунд (за счет гостевого гола не будет, но при ничьей в ответном матче после 0:0 будет дополнительное время, но по сумме двух матчей 0:0 – будет дополнительное время и пенальти). Фактически ничья устроит гостей, так как они сыграют вничью на выезде, а дома была 0:0 – при равенстве голов будет доп. время, но преимущества нет. Однако психологически ничья в гостях – хороший результат.

Форма и история личных встреч

В единственном официальном матче этих команд была зафиксирована ничья 0:0, что показало способность обеих оборон нейтрализовать атаки соперника. Текущая форма ЦСКА (семь матчей без поражений) и «Карабаха» (сухая серия в Лиге Европы) указывает на то, что ответная игра также может завершиться с минимальным количеством голов. В товарищеских встречах «Карабах» побеждал, но они не имеют решающего значения.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 2 (100%) Побед - 0 (0%) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига Европы, 2 раунд ЦСКА София 0 : 0 Карабах Лига Европы, 2 раунд Карабах 0 : 0 ЦСКА София

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ответный матч между ЦСКА София и «Карабахом» завершится вничью, что позволит азербайджанскому клубу пройти в следующий раунд за счет более высокого класса и опыта, хотя в основное время победитель выявлен не будет. Обе команды демонстрируют надежную оборону, а первая встреча показала, что они могут нейтрализовать друг друга. Учитывая, что «Карабах» не пропускает в трех последних матчах Лиги Европы, а ЦСКА забивает 1.60 гола за игру, хозяевам будет сложно пробить оборону гостей. Ставка на ничью за 3.30 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между ЦСКА София и «Карабахом» состоится 30 июля 2026 года в Софии на стадионе «Васил Левски» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.