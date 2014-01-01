Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
3
1
26
11
15
24
11
6
3
2
12
8
4
21
9
6
2
1
20
4
16
20
10
5
4
1
14
8
6
19
10
5
2
3
10
10
0
17
10
4
4
2
14
14
0
16
10
3
4
3
15
14
1
13
10
3
1
6
9
15
-6
10
9
2
3
4
13
14
-1
9
10
2
2
6
5
16
-11
8
10
1
1
8
6
18
-12
4
10
0
3
7
9
21
-12
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
5
6
14
5
4
1
0
7
3
4
13
5
3
2
0
11
2
9
11
6
3
2
1
6
6
0
11
4
3
1
0
10
1
9
10
5
3
1
1
10
7
3
10
6
2
2
2
9
8
1
8
3
2
0
1
7
6
1
6
4
2
0
2
5
6
-1
6
6
1
2
3
2
9
-7
5
6
0
3
3
5
9
-4
3
4
0
0
4
1
7
-6
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
9
6
13
5
3
1
1
10
3
7
10
5
2
3
0
4
1
3
9
6
2
2
2
5
5
0
8
7
1
4
2
8
8
0
7
4
2
0
2
4
4
0
6
6
1
1
4
4
9
-5
4
6
1
1
4
5
11
-6
4
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
0
2
2
3
9
-6
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
4
0
0
4
4
12
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире