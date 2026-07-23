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  • «Карабах» – ЦСКА София: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

«Карабах» – ЦСКА София: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

23 июля, 17:50
Карабах
23.07.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ЦСКА София
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Bence Várkonyi
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
11
Zakaria Sawo
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ЦСКА София
21
Федор Лапоухов
ВР
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
17
Ángelo Martino
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
32
Facundo Rodríguez
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
9
Santiago Godoy
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
J. Mouaddib
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
ЦСКА София
3
Тамиму Оуороу
ВР
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
11
Мохамед Браими
ЛВ
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
10
Joel Zwarts
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Кочальски
5
Ланга
55
Гусейнов
4
2
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
20
Боржес
21
Кащук
11
3-1-4-1-1
21
Лапоухов
2
Пастор
17
14
5
Гбамен
32
6
Жордау
8
Сенси
28
Питтас
7
Эбонг
9
55
Гусейнов
25
Макрецкис
25
Макрецкис
55
Гусейнов
Алмейда
9
Монтиэль
9
Монтиэль
Алмейда
8
Янкович
29
Сефас
29
Сефас
8
Янкович
5
Ланга
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
5
Ланга
21
Кащук
7
7
21
Кащук
17
3
Оуороу
3
Оуороу
17
7
Эбонг
94
Соле
94
Соле
7
Эбонг
2
Пастор
11
Браими
11
Браими
2
Пастор
9
10
10
9
Остались в запасе
Карабах
ЦСКА София
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Карабах - ЦСКА София
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против ЦСКА София, 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – ЦСКА София

«Карабах» – ЦСКА София: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА София Карабах
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