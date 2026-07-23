23.07.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
4-1-2-2-1
99
Кочальски
5
Ланга
55
Гусейнов
4
2
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
20
Боржес
21
Кащук
11
3-1-4-1-1
21
Лапоухов
2
Пастор
17
14
5
Гбамен
32
6
Жордау
8
Сенси
28
Питтас
7
Эбонг
9
55
Гусейнов
25
Макрецкис
25
Макрецкис
55
Гусейнов
Алмейда
9
Монтиэль
9
Монтиэль
Алмейда
8
Янкович
29
Сефас
29
Сефас
8
Янкович
5
Ланга
44
Джафаргулиев
44
Джафаргулиев
5
Ланга
21
Кащук
7
7
21
Кащук
17
3
Оуороу
3
Оуороу
17
7
Эбонг
94
Соле
94
Соле
7
Эбонг
2
Пастор
11
Браими
11
Браими
2
Пастор
9
10
10
9
Остались в запасе
Карабах
ЦСКА София
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Мартин Зломислич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦП
19
Ali Bashirov
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Aleks Tunchev
ЦЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
30
Petko Panayotov
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
34
Vasil Kaymakanov
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
77
Alejandro Piedrahita
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Карабах - ЦСКА София
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против ЦСКА София, 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – ЦСКА София
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»