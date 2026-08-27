27.08.2026, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 4
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
4-2-2-2
23
Зломислич
5
Ланга
4
Варконьи
15
Гусейнов
1
Силва
8
Янкович
88
20
Боржес
21
Кащук
7
Муаддиб
9
Гурбанлы
4-3-2-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
3
Преппер
4
38
Брюнс
8
Вайдман
6
Зерруки
10
11
Ротс
27
Эрьясетер
9
Вегхорст
9
Гурбанлы
25
Макрецкис
25
Макрецкис
9
Гурбанлы
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
7
Муаддиб
32
32
7
Муаддиб
5
Ланга
20
Болт
20
Болт
5
Ланга
88
35
Бикальо
35
Бикальо
88
20
Боржес
9
Монтиэль
9
Монтиэль
20
Боржес
27
Эрьясетер
7
Пьяца
7
Пьяца
27
Эрьясетер
3
Преппер
25
Лукас
25
Лукас
3
Преппер
4
29
Адельгор
29
Адельгор
4
11
Ротс
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
11
Ротс
8
Вайдман
6
Киоло
6
Киоло
8
Вайдман
9
Вегхорст
17
17
9
Вегхорст
Остались в запасе
Карабах
Твенте
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
49
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
49
Ali Bashirov
ЦП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Карабах - Твенте
5
1
3
Всего ударов по воротам
9
29
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
0
9
Нарушения
21
16
Офсайды
2
2
Количество передач
428
652
Сейвы
5
0
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против «Твенте», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Твенте»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»