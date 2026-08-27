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  • «Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 18:02
Карабах
27.08.2026, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 4
Завершен
Твенте
59' К. Боржес
79' М. Пьяца 90+2' М. Брюнс 94' В. Вегхорст 114' Y. Taha
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
88
Samuel Lobato
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Джали Муаддиб
ЛФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К) ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
27
Сондре Эрьясетер
ЛВ
8
Дауда Вайдман
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
49
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
26
Benjamin Nagel
ЦП
17
F. Thorvaldsen
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
4-2-2-2
23
Зломислич
5
Ланга
4
Варконьи
15
Гусейнов
1
Силва
8
Янкович
88
20
Боржес
21
Кащук
7
Муаддиб
9
Гурбанлы
4-3-2-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
3
Преппер
4
38
Брюнс
8
Вайдман
6
Зерруки
10
11
Ротс
27
Эрьясетер
9
Вегхорст
9
Гурбанлы
25
Макрецкис
25
Макрецкис
9
Гурбанлы
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
7
Муаддиб
32
32
7
Муаддиб
5
Ланга
20
Болт
20
Болт
5
Ланга
88
35
Бикальо
35
Бикальо
88
20
Боржес
9
Монтиэль
9
Монтиэль
20
Боржес
27
Эрьясетер
7
Пьяца
7
Пьяца
27
Эрьясетер
3
Преппер
25
Лукас
25
Лукас
3
Преппер
4
29
Адельгор
29
Адельгор
4
11
Ротс
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
11
Ротс
8
Вайдман
6
Киоло
6
Киоло
8
Вайдман
9
Вегхорст
17
17
9
Вегхорст
Остались в запасе
Карабах
Твенте
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
49
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
49
Ali Bashirov
ЦП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Карабах - Твенте
5
1
3
Всего ударов по воротам
9
29
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
0
9
Нарушения
21
16
Офсайды
2
2
Количество передач
428
652
Сейвы
5
0
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
4
11

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против «Твенте», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Твенте»

«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Твенте Карабах
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