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«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:06
Твенте - Карабах
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Твенте»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между нидерландским «Твенте» и азербайджанским «Карабахом» пройдет 20 августа в Энсхеде на стадионе «де Гролс Весте». Хозяева подходят к решающему противостоянию с мощной атакой – в среднем 2,60 гола за последние пять игр и голевая серия из семи матчей в девяти последних встречах, тогда как гости делают ставку на надежную оборону, пропуская всего 0,40 гола в среднем за тот же отрезок. В очных встречах «Твенте» имеет преимущество, не проигрывая в пяти из шести последних матчей против «Карабаха». Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – голландский клуб, который полагается на атакующую мощь и поддержку трибун, или азербайджанский коллектив, который славится своей дисциплиной в обороне и умением играть на результат?

Кто победит в матче

В пользу «Твенте» говорит их впечатляющая атакующая статистика и преимущество в очных встречах. Нидерландский клуб забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, «Твенте» не проигрывает «Карабаху» в пяти из шести последних встреч и забивает в трех последних очных матчах против этого соперника. В предыдущем раунде квалификации голландцы уверенно прошли словацкий ДАК (6-0 дома и 3-3 на выезде), а в чемпионате Нидерландов одержали победу над «Зволле» (3-1). Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. Это означает, что «Карабах» имеет шанс забить на выезде, что может стать решающим фактором.

«Карабах» подходит к матчу с более надежной защитой – в среднем за последние пять игр азербайджанский клуб пропускает всего 0,40 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. В атаке команда стабильна: она забивает в трех последних очных матчах против «Твенте», а в среднем за последние пять игр забивает 1,00 гола. В предыдущем раунде квалификации «Карабах» уверенно прошел «Динамо Киев» (1-0 на выезде и 2-0 дома), а в чемпионате Азербайджана стартовал с победы над «Шамахы» (3-1). Однако в очных встречах с «Твенте» у гостей есть проблемы – они редко побеждают голландский клуб и часто пропускают. В товарищеских матчах «Карабах» показывал нестабильные результаты, но в официальных играх команда действует более собранно.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Твенте» имеет преимущество в атаке и истории личных встреч, а также играет на своем поле, тогда как «Карабах» полагается на организованную оборону и дисциплину. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику и много забивают, они выглядят фаворитами, однако «Карабах» способен создать проблемы за счет своей надежной защиты.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Твенте» имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «Карабаха» и забивает в трех последних встречах. При этом «Карабах» также забивает в трех последних очных матчах. Текущая форма «Твенте» в атаке впечатляет (2,60 гола за игру), тогда как «Карабах» отличается надежной защитой (0,40 пропущенного). Учитывая, что голландцы играют на своем поле и стабильно забивают, они имеют хорошие шансы на победу, но гости могут забить за счет своей организованности.

Личные встречи
Побед - 2 (33%)
Ничьих - 3 (50%)
Побед - 1 (17%)
8
Забитых мячей
4
1.33
В среднем за матч
0.67
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1 : 4
27.08.2026
Твенте
Самая крупная ничья
Лига Европы, 4 раунд
Твенте
1 : 1
28.08.2014
Карабах
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1 : 4
27.08.2026
Твенте
Лига конференций, 4 раунд
Твенте
0 : 1
20.08.2026
Карабах
Лига Европы, 4 раунд
Твенте
1 : 1
28.08.2014
Карабах
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
0 : 0
21.08.2014
Твенте
Лига Европы
Карабах
0 : 0
27.08.2009
Твенте
Лига Европы
Твенте
3 : 1
20.08.2009
Карабах
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Робин Преппер
(К) ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
27
Сондре Эрьясетер
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Карабах
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
88
Samuel Lobato
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Джали Муаддиб
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Твенте
22
Ремко Пасвер
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
17
F. Thorvaldsen
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
49
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
4-2-2-2
1
Уннершталь
29
Адельгор
3
Преппер
4
28
ван Рой
6
Зерруки
8
Вайдман
27
Эрьясетер
11
Ротс
9
Вегхорст
7
Пьяца
4-2-2-2
23
Зломислич
1
Силва
15
Гусейнов
4
Варконьи
5
Ланга
88
8
Янкович
21
Кащук
20
Боржес
9
Гурбанлы
7
Муаддиб
8
Вайдман
25
Лукас
25
Лукас
8
Вайдман
9
Вегхорст
10
Ламмерс
10
Ламмерс
9
Вегхорст
7
Пьяца
14
Хлинссон
14
Хлинссон
7
Пьяца
3
Преппер
38
Брюнс
38
Брюнс
3
Преппер
29
Адельгор
17
17
29
Адельгор
9
Гурбанлы
20
Болт
20
Болт
9
Гурбанлы
Остались в запасе
Твенте
Карабах
6
Матиас Киоло
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ОП
10
Younes Taha
ЦП
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
22
Ремко Пасвер
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦЗ
49
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
6
Матиас Киоло
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ОП
10
Younes Taha
ЦП
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
22
Ремко Пасвер
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦЗ
49
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Гурбан Гурбанов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Твенте». Хозяева имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из шести последних матчей), мощную атаку (2,60 гола за игру) и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на надежную защиту, уступают в атакующей статистике и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Твенте» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Твенте» с коэффициентом 1.6.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Твенте» и «Карабахом» состоится 20 августа 2026 года в Энсхеде на стадионе «де Гролс Весте» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.60
Победа «Твенте»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Карабах Твенте
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