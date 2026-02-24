24.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-1-2-2
32
Рэмсдейл
4
Ботман
33
Берн
3
Мерфи
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Осула
27
Вольтемаде
4-1-2-2-1
77
Кочальски
1
Силва
15
Гусейнов
81
Медина
20
Болт
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
9
Монтиэль
11
Дуран
44
Джафаргулиев
23
Мерфи
2
Шахар
2
Шахар
23
Мерфи
2
Триппьер
3
Холл
3
Холл
2
Триппьер
4
Ботман
28
Уиллок
28
Уиллок
4
Ботман
7
Жоэлинтон
17
Гордон
17
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
9
Монтиэль
20
Боржес
20
Боржес
9
Монтиэль
10
Зубир
7
Аддаи
7
Аддаи
10
Зубир
11
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
11
Дуран
8
Янкович
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
8
Янкович
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Ньюкасл
Карабах
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
11
Леандру Андраде
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
11
Леандру Андраде
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Ньюкасл - Карабах
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
10
4
Офсайды
0
2
Количество передач
604
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.66
1.3
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ньюкасл» против «Карабаха», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Карабах»
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Источник: «Бомбардир»