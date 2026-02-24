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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ньюкасл» против «Карабаха», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Карабах»