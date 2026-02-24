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  • «Ньюкасл» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

«Ньюкасл» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

24 февраля, 21:50
Ньюкасл
24.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 6 : 1
Завершен
Карабах
4' С. Тонали 6' Жоэлинтон 52' С. Ботман
50' К. Дуран 57' Э. Джафаргулиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
11
Леандру Андраде
АП
20
Кади Боржес
АП
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
21
Алексей Кащук
ПВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Рэмсдейл
4
Ботман
33
Берн
3
Мерфи
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Осула
27
Вольтемаде
4-1-2-2-1
77
Кочальски
1
Силва
15
Гусейнов
81
Медина
20
Болт
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
9
Монтиэль
11
Дуран
44
Джафаргулиев
23
Мерфи
2
Шахар
2
Шахар
23
Мерфи
2
Триппьер
3
Холл
3
Холл
2
Триппьер
4
Ботман
28
Уиллок
28
Уиллок
4
Ботман
7
Жоэлинтон
17
Гордон
17
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
9
Монтиэль
20
Боржес
20
Боржес
9
Монтиэль
10
Зубир
7
Аддаи
7
Аддаи
10
Зубир
11
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
11
Дуран
8
Янкович
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
8
Янкович
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Ньюкасл
Карабах
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
11
Леандру Андраде
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
11
Леандру Андраде
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Малик Тиав
ЦЗ
Карабах
Точно не сыграют
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
Жереми Гнали
ЛЗ
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
Амин Рзаев
ЛЗ
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Сэми Ммае
ЦЗ
Крис Куаку
ЦП
Статистика матча Ньюкасл - Карабах
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
10
4
Офсайды
0
2
Количество передач
604
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.66
1.3
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ньюкасл» против «Карабаха», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Карабах»

«Ньюкасл» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Ньюкасл
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