Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Марибор», «Сочи» – «Луч», «Тамбов» – минское «Динамо»

Команды РПЛ продолжают готовиться к новому сезону. Товарищеские матчи провели «Ахмат», «Сочи» и «Тамбов».
Чеченцы победили словенский «Марибор». Сочинцы переиграли представителя ФНЛ. Новичок РПЛ «Тамбов» справился с белорусским «Динамо».
Товарищеские матчи
Динамо (Белоруссия) – Тамбов (Россия) – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Мамтов, 13; 1:1 – Фатаи, 20; 1:2 – Мамтов, 34; 2:2 – Богомольский, 69; 2:3 – Аппаев, 81.
Сочи – Луч (Владивосток) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Песегов, 23; 2:0 – Бурмистров, 38.
Ахмат (Россия) – Марибор (Словения) – 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Крамарич, 9; 1:1 – Понсе, 32; 2:1 – Иванов, 49; 3:1 – Бериша, 74; 3:2 – Таварес, 80.