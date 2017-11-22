Источник: Каррера не выпустил Глушакова с первых минут матча с «Марибором», чтобы тот полностью восстановился к «Зениту»

Известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не выпустил полузащитника Дениса Глушакова в матче с «Марибором» (1:1) с первых минут, чтобы тот успел восстановиться к игре чемпионата России против «Зенита».

Напомним, в поединке со словенской командой Глушаков появился на поле на 53-й минуте встречи.

«По моим сведениям, в достоверности которых я уверен, Глушаков хотел и был готов сыграть с первых минут. И Каррера об этом знал.

Но предпочел для начала оставить его на скамейке запасных, чтобы поднять с нее, только если запахнет жареным. Понятно, что тренер не враг себе, и такая позиция была вызвана благими намерениями – в частности, тем, чтобы Глушаков полностью восстановился к «Зениту». А после Краснодара у футболиста, рассказывают, был заметно опухший голеностоп», – сообщил Рабинер.