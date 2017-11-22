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  • Источник: Каррера не выпустил Глушакова с первых минут матча с «Марибором», чтобы тот полностью восстановился к «Зениту»

Источник: Каррера не выпустил Глушакова с первых минут матча с «Марибором», чтобы тот полностью восстановился к «Зениту»

22 ноября 2017, 14:30
22

Известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не выпустил полузащитника Дениса Глушакова в матче с «Марибором» (1:1) с первых минут, чтобы тот успел восстановиться к игре чемпионата России против «Зенита».

Напомним, в поединке со словенской командой Глушаков появился на поле на 53-й минуте встречи.

«По моим сведениям, в достоверности которых я уверен, Глушаков хотел и был готов сыграть с первых минут. И Каррера об этом знал.

Но предпочел для начала оставить его на скамейке запасных, чтобы поднять с нее, только если запахнет жареным. Понятно, что тренер не враг себе, и такая позиция была вызвана благими намерениями – в частности, тем, чтобы Глушаков полностью восстановился к «Зениту». А после Краснодара у футболиста, рассказывают, был заметно опухший голеностоп», – сообщил Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Марибор Зенит Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (22)
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momwig_
1511352092
Вообще мысль здравая. Плей-офф ЛЧ нам в принципе никуда не уперся кроме как для понтов по поводу того ,что мы туда вышли. А в ЛЕ можно будет попробовать подергаться ещё. Если конечно Федун вспомнит, что могут изменить качественные трансферы. А вот с Зенитом надо постараться взять 3 очка, тут мы уже много порастеряли, а выбираться повыше надо.
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sidul1
1511354167
Все нормально,игра с ливером покажет готов ли Спартак к ЛЧ,Удачи!
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petrucho-spb
1511355473
Жизненно важно было выиграть российской команде!!!,чтобы не говорили и не писали.Но не факт,что это помогло Спартаку.Обидно не додержали счёт. Хотя в целом не стыдно.А плей-офф нужен,если мы хотим иметь сильные команды на европейском уровне.Опыт это сила!!!
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prezent2017
1511356512
Глушак - лучшее, что может предложить спам в игре с Зенитом?
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Alex3920486
1511356631
Да надо было всех в первом тайме выпускать, а на второй, менять на глухую защиту, но нет, надо сделать по другому.....
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aam
1511356789
Пролетели
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alp
1511358795
желание реванша вероятно стоило спартаку лч
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Vratarь
1511361978
"По моим сведениям, в достоверности которых я уверен"???? В раздевалке перед игрой что ли под скамейкой спрятался? Он уверен!!! Я на трибуне таких "Источников" понаслушаюсь и про футбол, и про политику, и как жену лучше е...ть, что хоть передачу "Секретные материалы" снимай!
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OfaZavr
1511366616
да пусть даже Каррера сразу не тех поставил мы все равно нормально играли и Глушакова в нужное время выпустил только в обороне последние минуты все испортили.
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RedWhiteFans2
1511369736
Который раз уже Каррера не убив медведя, делит его шкуру. Не сделав одного дела думает о другом. Проигрыш Марибору- 100% косяк тренера, и нужно разделять время чемпионства как прошлое, а сегодня как настоящее. И Глушакова нужно было выпускать с первых минут.
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