Колосков: «Это не «Спартак», а какая-то стыдобища»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой «Спартака» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Напомним, что красно-белые упустили победу над словенской командой, пропустив гол в добавленное время.

«У меня после вчерашней игры «Спартака» с «Марибором» наступило опустошение. Все ожидали футбольного праздника, виртуозной игры и красивых голов, особенно после матча с «Краснодаром». Я тоже думал, что «Спартак» набрал свою пиковую форму и готов обыгрывать «Марибор». В результате мы увидели абсолютно хаотичную игру.

Такое ощущение, что в «Спартаке» нет коллективных действий. Там что, нет тренировочной коллективной работы? Каждый играет сам за себя, на поле хаос творится. Бездумные передачи, прострелы и навесы, хотя в составе мастеровитые футболисты. Мне просто неудобно за команду и за болельщиков, которые пришли. Одним словом, это не «Спартак», а какая-то стыдобища», — сказал Колосков.