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Колосков: «Это не «Спартак», а какая-то стыдобища»

22 ноября 2017, 12:05
57

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен игрой «Спартака» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Напомним, что красно-белые упустили победу над словенской командой, пропустив гол в добавленное время.

«У меня после вчерашней игры «Спартака» с «Марибором» наступило опустошение. Все ожидали футбольного праздника, виртуозной игры и красивых голов, особенно после матча с «Краснодаром». Я тоже думал, что «Спартак» набрал свою пиковую форму и готов обыгрывать «Марибор». В результате мы увидели абсолютно хаотичную игру.

Такое ощущение, что в «Спартаке» нет коллективных действий. Там что, нет тренировочной коллективной работы? Каждый играет сам за себя, на поле хаос творится. Бездумные передачи, прострелы и навесы, хотя в составе мастеровитые футболисты. Мне просто неудобно за команду и за болельщиков, которые пришли. Одним словом, это не «Спартак», а какая-то стыдобища», — сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Марибор
Комментарии (57)
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acer2003
1511341692
Про стыдобище в данной игре абсолютно прав !!!
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Italian_93
1511341772
Спартак играл как давал соперник, а Марибор приезжал тупа играть в обороне, если повезет то за ничьей, вот им и повезло
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PNZ1985
1511341898
пердуны: рейнгольды и ка уже задолбали своим обострением.. Каррера ясно дал понять стакан полон)
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APchelov
1511342332
Очередной бред! Спартак далеко не Бавария или другой гранд. Чего так расстраиваться? Даже у топ-клубов случаются провалы. Если Спартак такой великий, то почему бы ему не обыграть Ливерпуль? И нет проблем )
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Sviro
1511343981
Бывает и хуже, но реже. Нормально отыграли - в силу своих сил и настроения. Не было куража в команде вчера! Когда он есть, им и мансити по плечу!! Абидна, конечно, но что уж - что есть, то есть! После стольких лет застоя нормальный результат.
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de bruyne
1511344012
Что он футболе разбирается бревна... Спартак хорош игра зрелищная...
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kuchipachi
1511344853
Ливерпуль вчера, кстати, тоже упустил победу и тоже в дополнительное время. только он еще и вел 3-0 по ходу встречи. Ливерпуль стыдобища?
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Розарио Агро
1511345646
Как 5-1 с Севильей, так молодцы, как 1-1 с марибором, снова мордой в гавно, умники мля. Пошёл бы и подсказал чё нить тренеру, или ток на диване коменты писать умеем...
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ivanthebest
1511348331
Слава, вот иди ты на х..й! Стыдобища была, когда ты руководил РФС.
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insider_retro
1511358947
Кто такой Колосков для Спартака, что бы так пристрастно и по-отечески распекать... Не всегда ожидания сбываются...
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