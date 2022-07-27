В заявке «Шерифа» на матч с «Марибором» были игроки 14 стран. Автор гола и тренер раньше были в РПЛ

«Шериф» накануне в ответном матче второго раунда Лиги чемпионов обыграл «Марибор» (1:0). Это позволило молдаванам выйти в следующий этап квалификации. Следующий соперник – чешская «Виктория».
Победный гол забил бывший форвард «Пари НН» Момо Янсане. Главный тренер «Шерифа» – экс-игрок «Рубина» Степан Томас.
В заявке «Шерифа» на матч были футболисты 14 национальностей:
- Гана;
- Камерун:
- Босния и Герцеговина;
- Бразилия;
- Буркина-Фасо;
- Мали;
- Нигерия;
- Албания;
- Греция;
- Нидерланды;
- Гвинея;
- Молдавия;
- Гвинея-Бисау;
- Малави.
Источник: Бомбардир.ру