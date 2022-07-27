В заявке «Шерифа» на матч с «Марибором» были игроки 14 стран. Автор гола и тренер раньше были в РПЛ

«Шериф» накануне в ответном матче второго раунда Лиги чемпионов обыграл «Марибор» (1:0). Это позволило молдаванам выйти в следующий этап квалификации. Следующий соперник – чешская «Виктория».

Победный гол забил бывший форвард «Пари НН» Момо Янсане. Главный тренер «Шерифа» – экс-игрок «Рубина» Степан Томас.

В заявке «Шерифа» на матч были футболисты 14 национальностей: