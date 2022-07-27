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    В заявке «Шерифа» на матч с «Марибором» были игроки 14 стран. Автор гола и тренер раньше были в РПЛ

    «Шериф» накануне в ответном матче второго раунда Лиги чемпионов обыграл «Марибор» (1:0). Это позволило молдаванам выйти в следующий этап квалификации. Следующий соперник – чешская «Виктория».

    Победный гол забил бывший форвард «Пари НН» Момо Янсане. Главный тренер «Шерифа» – экс-игрок «Рубина» Степан Томас.

    В заявке «Шерифа» на матч были футболисты 14 национальностей:

    • Гана;
    • Камерун:
    • Босния и Герцеговина;
    • Бразилия;
    • Буркина-Фасо;
    • Мали;
    • Нигерия;
    • Албания;
    • Греция;
    • Нидерланды;
    • Гвинея;
    • Молдавия;
    • Гвинея-Бисау;
    • Малави.

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    Источник: Бомбардир.ру

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