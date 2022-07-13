Лига чемпионов. «Шахтер» Ташуева вылетел от «Марибора»

Белорусский «Шахтер» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов уступил «Марибору» в Турции. Дальше прошли словенцы.

Дубль у «Марибора» оформил бывший форвард «Ференцвароша» Станислава Черчесова Роко Батурина.

«Марибор» прервал серию из пяти матчей без побед.

«Шахтер» тренирует россиянин Сергей Ташуев. Белорусы продолжат выступление в еврокубках в Лиге конференций.

Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответный матч

Шахтер (Белоруссия) – Марибор (Словения) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Батурина, 12; 0:2 – Батурина, 56.

Первый матч: 0:0.

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