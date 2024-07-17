«Акрон» пополнился защитником из Беларуси

20-летний белорусский защитник Никита Баранок подписал контракт с «Акроном». Ранее он выступал за солигорский «Шахтер», в составе которого выиграл Суперкубок Беларуси.

Баранок выступал за юношескую и молодeжную сборные Беларуси, в составе которых в общей сложности провeл 13 матчей и забил 2 гола. Защитник играл за Беларусь U-21 против молодежной сборной России в ноябре прошлого года.

Он является воспитанником футбольной академии «Витебска», в котором дебютировал в 2022 году.

В этом году провел за «Шахтер» 17 матчей.