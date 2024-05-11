В субботу, 11 мая, в 7-м туре Высшей лиги Беларуси сыграют «Шахтер» и БАТЭ. Матч пройдет в Солигорске, начало – в 19:00 (мск).

«Шахтер»

«Шахтер» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 3:12. Команда заработала 4 очка, но по решению Федерации футбола ее лишили 20 пунктов – сейчас у «Шахтера» -16 баллов и последнее место.

БАТЭ

БАТЭ набрал 6 очков и занимает 12-е место. Подопечные Игоря Криушенко добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 4:8.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Высшей лиге:

02.12.23 «Шахтер» – БАТЭ – 3:0;

06.07.23 БАТЭ – «Шахтер» – 2:0;

28.08.22 БАТЭ – «Шахтер» – 0:2;

16.04.22 «Шахтер» – БАТЭ – 0:1;

18.09.21 БАТЭ – «Шахтер» – 1:0.

Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – БАТЭ

«Шахтер» за договорной матч лишили титула чемпиона Беларуси-2022, сняли 30 очков в чемпионате-2023 и еще 20 – в текущем сезоне. Остаться в Высшей лиге клубу будет тяжело, но начинать путь нужно сейчас. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.68.