Тренер «Марибора»: «Спартак» не выглядит слабее остальных»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич после матча со «Спартаком» в Москве в рамках Лиги чемпионов заявил, что счастлив отобрать очки у российского клуба. По его словам, красно-белые не выглядят в текущем розыгрыше турнира слабее остальных соперников.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.

– И в Москве, и в Ливерпуле мы доказали, что при наличии пространства можем атаковать и забивать. Счастлив, что забили и не проиграли.

– Почему «Марибор» набрал очки только в матчах со «Спартаком»?

– К каждому сопернику мы готовились отдельно. Дома сделали все, что позволил нам «Спартак». Качественно играли на флангах. Не скажу, что «Спартак» слабее остальных. Но футбол есть футбол. Каждый матч надо рассматривать отдельно.

– «Марибор» доказал, что достоин выступать в Лиге чемпионов?

– Да, и неоднократно. У нас достаточно опыта и желания, чтобы соперничать с ведущими клубами Европы.