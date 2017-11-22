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    Дарко Миланич

    Тренер
    Имя Дарко
    Фамилия Миланич
    Гражданство Словения
    Дата рождения 18 декабря 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марибор 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2021 Марибор 1 : 0 Урарту
    15.07.2021 Урарту 0 : 1 Марибор
    22.07.2021 Хаммарбю 3 : 1 Марибор
    29.07.2021 Марибор 0 : 1 Хаммарбю
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