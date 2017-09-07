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    Главный тренер «Марибора» признался, что мечтал о таких соперниках в ЛЧ, как «Спартак»

    Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Специалист признался, что мечтал о таких соперниках на групповом этапе турнира.

    Напомним, что в группе E также будут выступать «Ливерпуль» и «Севилья».

    – Скажите, когда вам в оппонеты достался «Спартак», вы обрадовались?

    – Некоторые хотят иметь в соперниках команды с другой планеты типа «Барселоны» или «Реала». Я не из тех, кому интересно фотографироваться на фоне больших мастеров своего дела, поэтому сразу хотел к нам в группу команды, с которыми можно на равных бороться и отбирать очки. И мы, собственно, такие клубы, о которых я мечтал, получили.

    – Какие линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?

    – Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: , в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.

    Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бобсоккер

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    07.09.2017 15:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 сентября 2017, 11:47

      у Марибора должны брать 6 очков,без вариантов.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 7 сентября 2017, 20:33

      а кто его знает, может быть итальянец готовил пик формы к Марибору. Отгребут от Спартака 5 мячей, сразу зауважают. Чем наш славный Спартак хуже Реала.Только тем что не Королевский.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 сентября 2017, 19:57

      мечтал потому, что даже кипрский АЕК обыгрывал спартак)) а значит Марибору при удачном раскладе можно оказаться в ЛЕ. Выше ведь 3го места в этой группе не поднимутся это точно..

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 сентября 2017, 19:05

      Г-н Миланич видимо не знает , что у Спартака есть нанятый ана-литик . А он то уж точно залезет во все дырки Марибора ! И как Марибор будет его нейтрализовывать !

      0
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      Рейтинг: +67

      fnt 7 сентября 2017, 18:36

      А заголовок статьи-то какой, "что мечтал о таких соперниках в ЛЧ, как «Спартак»" Может быть не о таких, а о таком сопернике как спартак ))) хотя в интервью тренер Марибора про спартак ни слова не сказал )) Сразу видно админ мясной, уже не знает как новости про спартак приукрасить...

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 сентября 2017, 18:28

      Это счастье - на Спартак попасть,
      Пусть даже попасть.
      Тренер не будет врать,
      Так я смог расшифровать.

      0
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      Рейтинг: +49

      rahataim 7 сентября 2017, 18:05

      дааааа

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 сентября 2017, 16:23

      ну еще бы 6 очков

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > карасевщина 7 сентября 2017, 16:43

      изи )))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 сентября 2017, 16:14

      Хорошее, честное интерьвью, тренер не лукавил.Думаю никто не хотел бы попасть на Реал или ПСЖ..

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      Рейтинг: +307

      shpilman 7 сентября 2017, 16:12

      Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич: -"с детства за СПАРТАК" xD

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