Главный тренер «Марибора» признался, что мечтал о таких соперниках в ЛЧ, как «Спартак»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Специалист признался, что мечтал о таких соперниках на групповом этапе турнира.

Напомним, что в группе E также будут выступать «Ливерпуль» и «Севилья».

– Скажите, когда вам в оппонеты достался «Спартак», вы обрадовались?

– Некоторые хотят иметь в соперниках команды с другой планеты типа «Барселоны» или «Реала». Я не из тех, кому интересно фотографироваться на фоне больших мастеров своего дела, поэтому сразу хотел к нам в группу команды, с которыми можно на равных бороться и отбирать очки. И мы, собственно, такие клубы, о которых я мечтал, получили.

– Какие линии сильнее у вас, чем у «Спартака» и наоборот?

– Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем. Скажу так: , в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.