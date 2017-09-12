Тренер «Марибора»: «Готов к любому решению Карреры. Пусть играют хоть в пять защитников»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич отметил, что с нетерпением ждет матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Специалист заявил о готовности к любой схеме построения игры красно-белыми.

«Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером», – заявил специалист.

Команды 13 сентября проведут игру в рамках 1-го тура группового этапа турнира.