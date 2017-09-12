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    Тренер «Марибора»: «Готов к любому решению Карреры. Пусть играют хоть в пять защитников»

    Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич отметил, что с нетерпением ждет матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Специалист заявил о готовности к любой схеме построения игры красно-белыми.

    «Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

    Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером», – заявил специалист.

    Команды 13 сентября проведут игру в рамках 1-го тура группового этапа турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2017 14:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      sam75 13 сентября 2017, 19:04

      Удачи СПАРТАКУ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 сентября 2017, 18:52

      Думаю тут всё наоборот!Лишь бы Марибор после 5-10 минутного штурма не сел бы всей командой в глухую защиту,тогда Спартаку будет сложно.Видимо он специально даёт такие интервью скидывая дезу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 сентября 2017, 17:37

      отчаянный, что тут сказать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 сентября 2017, 15:58

      Самоуверенный товарищ, ну собственно говоря так и должно в спорте быть, без веры не будет побед! Удачи Спартаку!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 12 сентября 2017, 15:43

      Только вы пожалуйста в 11 защитников не играйте!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 сентября 2017, 15:26

      Ты чё, ваще попутал ?!!?!?!?!

      2
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 сентября 2017, 15:18

      А мы то как ее ждем!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 14:54

      Какой нетерпеливый и не воздержанный!... Всему своё время... А до матча можно подготовить извинительную речь для послематчевой пресс-конференции... Мол, так и так, хотели как лучше, а получилось......
      "Нетерпение — хороший признак того, что ты ясно осознаешь свою смертность..." (Азия Ардженто)

      9
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 сентября 2017, 14:52

      Думаю от обороны игры не будет. С нашим то нападением

      7
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