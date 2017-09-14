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    Тренер «Марибора» Миланич: «Знали, что «Спартак» слабоват на флангах»

    Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич остался доволен ничейным результатом встречи со «Спартаком» (1:1) в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, команде было важно начать турнир с набранными очками.

    – Важная для нас ничья. Начать турнир с набранного очка – не так плохо. «Марибор» провел очень хороший матч, мы имели много возможностей, оказывали постоянное давление.

    Мне понравилось, как команда отреагировала на то, что мы пропустили первыми. Доволен и заменами: все сделали на поле то, что от них требовалось. Во втором тайме старались чаще играть через фланги: знали, что там наш соперник слабоват. Это сработало.

    – Была у хозяев возможность победить?

    – И мы, и «Спартак» играли хорошо. Болельщикам должно было понравиться. Жаль немного, что не победили, но жизнь на этом не заканчивается

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2017 06:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 13:53

      С такими флангами против Ливера и Севильи делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 сентября 2017, 13:05

      А Каррера круто лопухнулся... Большой не респект!

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 14 сентября 2017, 13:00

      С флангами беда, Ещенко можно было и поменять, а для Комбарова и замены нет. Нужно было усиляться.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 сентября 2017, 12:25

      Мы, болельщики, тоже знаем что у Спартака фланги слабоваты, только где усиление ? Надо спросить у руководства Спартака. Где Петкович? Вроде лимита в ЛЧ нет. Зачем брали, если не для замены Ещенко? А бразильца прикупили что бы он на лавке "штаны протирал"? Может среди спартаковской молодёжи поискать? А то из академии Спартака молодёжь выходит, но в другие клубы.

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      Рейтинг: +448

      Paladius 14 сентября 2017, 11:36

      Сыграли неплохо, но с попаданием в створ нужно срочно что-то делать!!!

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 сентября 2017, 10:43

      Спартак в принципе слабоват

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 14 сентября 2017, 10:33

      ...сыграл Спартак нормально-- дома будет,уверен на все 100,совсем другая игра и думаю не в пользу Марибора. Ну а с флангами, для Миланича,--Каррера поработает.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 14 сентября 2017, 10:14

      Вчера в это время о победе ЦСКА в главных новостях уже небыло. но тут же спратак, русский реал, сыграл вничью с марибором ))

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 14 сентября 2017, 10:04

      потеря двух очков скажется фатально

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > айор балдёжник 14 сентября 2017, 11:03

      Именно!

      0
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 14 сентября 2017, 10:03

      Спартаку рано в ЛЧ. Даже на ЛЕ не тянет с таким составом.

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > monkey1958 14 сентября 2017, 10:06

      нет понятия рано или нет в ЛЧ. Есть приобретение опыта и это полезно для любого клуба

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