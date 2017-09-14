Тренер «Марибора» Миланич: «Знали, что «Спартак» слабоват на флангах»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич остался доволен ничейным результатом встречи со «Спартаком» (1:1) в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, команде было важно начать турнир с набранными очками.

– Важная для нас ничья. Начать турнир с набранного очка – не так плохо. «Марибор» провел очень хороший матч, мы имели много возможностей, оказывали постоянное давление.

Мне понравилось, как команда отреагировала на то, что мы пропустили первыми. Доволен и заменами: все сделали на поле то, что от них требовалось. Во втором тайме старались чаще играть через фланги: знали, что там наш соперник слабоват. Это сработало.

– Была у хозяев возможность победить?

– И мы, и «Спартак» играли хорошо. Болельщикам должно было понравиться. Жаль немного, что не победили, но жизнь на этом не заканчивается