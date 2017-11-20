Тренер «Марибора»: «Мы способны добиться желаемого результата в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы стараемся выиграть каждый матч, попытаемся победить и завтра. Многое будет зависеть от нашего соперника. Мы можем столкнуться со «Спартаком», который будет более уверенным, нежели в матче в Словении. Мы должны биться за каждый мяч и сохранять концентрацию на протяжении всей игры. Верю, что мы способны добиться желаемого результата и сохранить шансы на выход из группы», — сказал специалист.

Встреча на «Открытие Арене» состоится завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.