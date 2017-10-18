Тренер «Марибора» уверен, что его команда могла сыграть на равных с «Ливерпулем»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал крупное домашнее поражение от «Ливерпуля» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Словенцы за встречу пропустили семь безответных мяча.

«При выборе тактики учитываю все сильные стороны нашего соперника. Мы имели представление о «Ливерпуле», но все равно провели плохую игру. Но я уверен, что могли бы конкурировать с англичанами даже с таким набором игроков и при выбранной тактике. У нас просто было слишком много ошибок. Считаю, быстрый гол сильно ударил по нам», – заявил специалист.