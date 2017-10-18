Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Марибора» уверен, что его команда могла сыграть на равных с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал крупное домашнее поражение от «Ливерпуля» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Словенцы за встречу пропустили семь безответных мяча.

    «При выборе тактики учитываю все сильные стороны нашего соперника. Мы имели представление о «Ливерпуле», но все равно провели плохую игру. Но я уверен, что могли бы конкурировать с англичанами даже с таким набором игроков и при выбранной тактике. У нас просто было слишком много ошибок. Считаю, быстрый гол сильно ударил по нам», – заявил специалист.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 18 октября 2017, 19:41

      Все соперники были рады,что попалСПАРТАК В ГРУППУ - щас начинают огребать потихоньку...КБ бы ток не расслабиться как часто бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:24

      Конечно на равных. Всего 7 пропустили, не 27 же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 октября 2017, 16:41

      На равных...? С "Ливерпулем"...? Предстоит ответная встреча. В Англии. Все карты в руки! Вот только очень я в этом сильно сомневаюсь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > cska-62 18 октября 2017, 18:05

      Поставил бы 5 лайков, да не дают гады!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 18 октября 2017, 15:12

      Такие слова можно говорить при 0:1, 1:2 или 1:3 на крайняк. Но 0:7 - это вынос тела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 18 октября 2017, 13:52

      Или могли пропустить еще2-3 гола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 октября 2017, 13:30

      Он просто знает, что нужно сделать для выхода из группы. Так он говорил то ли перед толи после матча со Спартаком. Вот он просто и выходит, только не с той стороны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 18 октября 2017, 13:27

      А откуда тогда 0-7, на равных смешно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 18 октября 2017, 13:04

      Могла! но не Шмогла!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11