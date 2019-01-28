«Спартак» на сборе в Турции сыграет с «Марибором», «Слованом» и «Мурой»

Муре бы не продуть.
Стали известны соперники «Спартака» по товарищеским матчам на ближайшем турецком сборе. Команда проведет три встречи.
«5 февраля красно-белые встретятся со словенским «Марибором», 9-го сыграют со словацким «Слованом». Отметим, что оба клуба уверенно лидируют в своих национальных первенствах после первой части сезона.
А в заключительный день сбора у нашей команды запланирован матч еще с одним представителем Словении — клубом «Мура», – сообщила пресс-служба красно-белых.
- Сейчас «Спартак» проводит сбор в Катаре.
- В РПЛ москвичи идут третьими.
- В текущем месяце спартаковцы выиграли все матчи.