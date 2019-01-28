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    «Спартак» на сборе в Турции сыграет с «Марибором», «Слованом» и «Мурой»

    Стали известны соперники «Спартака» по товарищеским матчам на ближайшем турецком сборе. Команда проведет три встречи.

    «5 февраля красно-белые встретятся со словенским «Марибором», 9-го сыграют со словацким «Слованом». Отметим, что оба клуба уверенно лидируют в своих национальных первенствах после первой части сезона.

    А в заключительный день сбора у нашей команды запланирован матч еще с одним представителем Словении — клубом «Мура», – сообщила пресс-служба красно-белых.

    • Сейчас «Спартак» проводит сбор в Катаре.
    • В РПЛ москвичи идут третьими.
    • В текущем месяце спартаковцы выиграли все матчи.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    28.01.2019 20:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 00:43

      Муре бы не продуть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 января 2019, 22:24

      Удачи красно белым.
      И без травм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 января 2019, 21:59

      В какой жопе они 3е то

      2
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