«Спартак» на сборе в Турции сыграет с «Марибором», «Слованом» и «Мурой»

Стали известны соперники «Спартака» по товарищеским матчам на ближайшем турецком сборе. Команда проведет три встречи.

«5 февраля красно-белые встретятся со словенским «Марибором», 9-го сыграют со словацким «Слованом». Отметим, что оба клуба уверенно лидируют в своих национальных первенствах после первой части сезона.

А в заключительный день сбора у нашей команды запланирован матч еще с одним представителем Словении — клубом «Мура», – сообщила пресс-служба красно-белых.