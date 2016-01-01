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    «Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ

    Сегодня завершись матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В следующей стадии сыграют пары:

    Путь представителей лиг

    «Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия)

    «Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)

    «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Украина)

    «Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)

    Путь чемпионов

    ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия)

    ЧФР (Румыния) – «Селтик» (Шотландия)

    АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан)

    «Динамо» (Хорватия) – «Ференцварош» Венгрия

    «Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания)

    «Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия)

    Первые матчи пройдут 6/7 августа. Ответные – 13 августа.

    Источник: «Бомбардир»

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