«Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ

Сегодня завершись матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В следующей стадии сыграют пары:
Путь представителей лиг
«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия)
«Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Украина)
«Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)
Путь чемпионов
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия)
ЧФР (Румыния) – «Селтик» (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Карабах» (Азербайджан)
«Динамо» (Хорватия) – «Ференцварош» Венгрия
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания)
«Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия)
Первые матчи пройдут 6/7 августа. Ответные – 13 августа.