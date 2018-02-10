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  • Лодыгин: «Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье на пенальти»

Лодыгин: «Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье на пенальти»

10 февраля 2018, 15:14
5

Голкипер Юрий Лодыгин прокомментировал победу над «Марибором» (3:1) в товарищеском матче, а также поделился ожиданиями от выездного поединка с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, во встрече со словенской командой российский вратарь отразил два удара с пенальти.

– Юрий, когда вы выходили на второй тайм, вряд ли думали, что все произойдет именно так?

– Честно говоря, я ожидал, что вряд ли мы так пропустим сначала. Во-первых, это было неприятно. Как-то не так мы зашли во второй тайм, но потом чуть-чуть собрались, и под конец получились эти два момента.

– Если говорить об одиннадцатиметровых, то для вратаря, наверное, это даже хорошо – шанс себя проявить. Что вы думали, когда их назначили?

– Наверное, не проявить, а просто еще раз подтвердить, что у меня есть хорошее чутье по пенальти.

– Вы как-то психологически воздействовали на товарища из «Марибора» или по мячу играли?

– Не знаю. Я уже много раз повторял, что для меня лично по мячу невозможно реагировать. Ну, я с ним чуть-чуть поговорил, пытался его чуть-чуть запутать, пытался напрягать его чуть-чуть. И просто так вышло. Я не знаю, правда. Вы тоже видели мои эмоции, так что...

– Что вы ему сказали?

– Просто пару вопросов ему задал, чтобы понять его, потому что его как игрока я не знал. Хотя я ему говорил, чтобы он в центр не бил сначала, а он ударил по центру.

– Что вы знаете о «Селтике» и чего ожидаете в Глазго?

– Единственное, что я могу сказать по этому поводу – что на домашнем стадионе «Селтика» очень сильное давление со стороны болельщиков. Нас ждет очень, очень большое давление. И я думаю, что понять это – самое важное для нас. И еще важно быть спокойными, организованными и играть с чувством. Я думаю, что наши болельщики не оставят нас даже в Глазго, и нас ждет отличный матч.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Марибор Лодыгин Юрий
Комментарии (5)
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lotsman
1518266259
Молодец Юрий, доказал.
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Bivaliy67
1518266461
Умница, Юрий, ещё не всё потеряно. Дважды подряд взять пенальти не каждому дано!
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15112007
1518268463
А я спор сегодня выиграла, что Лодыжкин пенальти отобьёт. Не подвёл, молодчага.
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polt
1518271888
Пруха. Не загордись, а то больше не повезет.
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