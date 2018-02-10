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    Лодыгин: «Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье на пенальти»

    Голкипер Юрий Лодыгин прокомментировал победу над «Марибором» (3:1) в товарищеском матче, а также поделился ожиданиями от выездного поединка с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Напомним, во встрече со словенской командой российский вратарь отразил два удара с пенальти.

    – Юрий, когда вы выходили на второй тайм, вряд ли думали, что все произойдет именно так?

    – Честно говоря, я ожидал, что вряд ли мы так пропустим сначала. Во-первых, это было неприятно. Как-то не так мы зашли во второй тайм, но потом чуть-чуть собрались, и под конец получились эти два момента.

    – Если говорить об одиннадцатиметровых, то для вратаря, наверное, это даже хорошо – шанс себя проявить. Что вы думали, когда их назначили?

    – Наверное, не проявить, а просто еще раз подтвердить, что у меня есть хорошее чутье по пенальти.

    – Вы как-то психологически воздействовали на товарища из «Марибора» или по мячу играли?

    – Не знаю. Я уже много раз повторял, что для меня лично по мячу невозможно реагировать. Ну, я с ним чуть-чуть поговорил, пытался его чуть-чуть запутать, пытался напрягать его чуть-чуть. И просто так вышло. Я не знаю, правда. Вы тоже видели мои эмоции, так что...

    – Что вы ему сказали?

    – Просто пару вопросов ему задал, чтобы понять его, потому что его как игрока я не знал. Хотя я ему говорил, чтобы он в центр не бил сначала, а он ударил по центру.

    – Что вы знаете о «Селтике» и чего ожидаете в Глазго?

    – Единственное, что я могу сказать по этому поводу – что на домашнем стадионе «Селтика» очень сильное давление со стороны болельщиков. Нас ждет очень, очень большое давление. И я думаю, что понять это – самое важное для нас. И еще важно быть спокойными, организованными и играть с чувством. Я думаю, что наши болельщики не оставят нас даже в Глазго, и нас ждет отличный матч.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.02.2018 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 февраля 2018, 17:11

      Пруха. Не загордись, а то больше не повезет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 10 февраля 2018, 16:14

      А я спор сегодня выиграла, что Лодыжкин пенальти отобьёт. Не подвёл, молодчага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 февраля 2018, 15:41

      Умница, Юрий, ещё не всё потеряно. Дважды подряд взять пенальти не каждому дано!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 10 февраля 2018, 15:37

      Молодец Юрий, доказал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > lotsman 10 февраля 2018, 17:15

      но гол с игры он пропустил.

      0
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