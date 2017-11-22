Игрок «Марибора» Биллонг назвал атаку «Спартака» восхитительной

Защитник словенского «Марибора» Жан-Клод Биллонг дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака» (1:1). Игрок отметил атаку красно-белых.

– Мы взяли одно очко, ничья. Больше добавить нечего. Для нас это очень хороший результат.

Доволен ли я сейчас? Отчасти. Это же мой первый турнир на таком уровне. Хотя, конечно, все расстроены, что продолжить игру в еврокубках не получится.

– «Спартак» хуже «Севильи» и «Ливерпуля»?

– Все разные. На самом деле, в Москве нам было невероятно тяжело. «Спартак» имел больше шансов и заслуживал победу.

– В каком компоненте «Спартак» – лучшая команда группы в Лиге чемпионов?

– У него восхитительная группа атаки. Квинси Промес, Луис Адриано... Они очень быстрые и это помогла им великолепно создавать моменты.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять