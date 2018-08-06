«Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы

Прогресс в прошлом сезоне Рейнджерс обыгрывал. Есть вероятность,что и в этом сезоне встретятся. Но надеюсь, что Уфа не даст этому случиться.
В понедельник, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.
Возможным соперником «Зенита» будет победитель пары «Хиберниан» – «Мольде».
Петербуржцы сыграют с шотландцами или норвежцами или с в случае победы над минским «Динамо» в третьем квалификационном раунде турнира.
«Уфа» в раунде плей-офф сыграет с «Рейнджерс» или «Марибором», если пройдет люксембургский «Прогресс».