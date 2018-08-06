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    «Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы

    В понедельник, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

    Возможным соперником «Зенита» будет победитель пары «Хиберниан»«Мольде».

    Петербуржцы сыграют с шотландцами или норвежцами или с в случае победы над минским «Динамо» в третьем квалификационном раунде турнира.

    «Уфа» в раунде плей-офф сыграет с «Рейнджерс» или «Марибором», если пройдет люксембургский «Прогресс».

    Источник: УЕФА

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    06.08.2018 14:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 8 августа 2018, 13:19

      Прогресс в прошлом сезоне Рейнджерс обыгрывал. Есть вероятность,что и в этом сезоне встретятся. Но надеюсь, что Уфа не даст этому случиться.

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 12:15

      У Уфы соперник посерьезней.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 18:59

      Недооценка или неуважение у сопернику порой приводит к поражению клубов, которые изначально считались фаворитами. В футбол все давно умеют играть, поэтому надо готовиться, добиваться желаемого результата и давать очки в копилку рейтинга УЕФА для нашей страны.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 18:59

      Уфе очень трудно будет с Марибором а уж с Рейнджерс и подавно, но будем верить в лучшее. ну а Зенит если подойдет со всей серьезностью к сопернику то ни Молде ни Хибернинан не должны вызвать особой сложности.

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 августа 2018, 18:29

      С Зенитом все понятно, но и для уфимцев жребий неплохой, могло быть и хуже. Да и люксембуржцы не пальцем деланы, уже тихой сапой до 3-го раунда доползли...

      4
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 августа 2018, 18:25

      рейнджерс или марибор? пожелаю только удачи уфимуам... и надеюсь на полный состав российских клубов в групповой стадии

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 августа 2018, 18:24

      что динамо, что те двое проходимы для Зенита

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 августа 2018, 18:21

      Уфе будет очень сложно в следующем круге. Оба претендента круты по сравнению с ними

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 августа 2018, 18:15

      Ключевое слово "ЕСЛИ"! Опять делят шкуру не убитого медведя. Вот когда пройдут, тогда и надо говорить о будущем сопернике! А фразы типа "Зенит пооооооо любому..... и Зенит однозначно....., а так же Зенит готовится к следующему сопернику и т. д. и т. п." просто уморительно смешны! Можно только пожелать удачи всем нашим клубам!

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 6 августа 2018, 17:43

      Зенит пройдет даже не вопрос!!!!!!!!!!!!!!! Уфе будет посложнее, тем не мене удачи!!!

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