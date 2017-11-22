Рейнгольд: «Показатель силы «Спартака» – на табло»

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд считает, что в матче Лиги чемпионов против «Марибора» у «Спартака» проявилась болезнь, которая свойственна команде в текущем сезоне. По его словам, красно-белые не смогли сыграть сосредоточенно в концовке встречи.

«До самого конца не верил, что «Спартак» сегодня победит. Команда выглядела неважно, хотя и имела преимущество. В первом тайме «Марибор» оборонялся практически полным составом. Во втором тайме гости раскрепостились, но «Спартак» в целом был несвеж.

Я не хочу сказать, что футболисты не отдавались игре. Это спартаковская болезнь. Она проявилась и сегодня. Нужно было сыграть сосредоточенно эти три минуты. Мне очень обидно за результат, и я понимаю как обидно ребятам.

Говорят, что на ошибках учатся, но они слишком часто повторяются. По игре «Спартак» был сильнее, но это не показатель. Показатель – табло. Словенцы свой момент создали. И они могли забить даже ранее, когда был нанесен удар головой», – сказал Рейнгольд.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.