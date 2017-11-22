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Рейнгольд: «Показатель силы «Спартака» – на табло»

22 ноября 2017, 07:06
13

Бывший футболист сборной СССР Валерий Рейнгольд считает, что в матче Лиги чемпионов против «Марибора» у «Спартака» проявилась болезнь, которая свойственна команде в текущем сезоне. По его словам, красно-белые не смогли сыграть сосредоточенно в концовке встречи.

«До самого конца не верил, что «Спартак» сегодня победит. Команда выглядела неважно, хотя и имела преимущество. В первом тайме «Марибор» оборонялся практически полным составом. Во втором тайме гости раскрепостились, но «Спартак» в целом был несвеж.

Я не хочу сказать, что футболисты не отдавались игре. Это спартаковская болезнь. Она проявилась и сегодня. Нужно было сыграть сосредоточенно эти три минуты. Мне очень обидно за результат, и я понимаю как обидно ребятам.

Говорят, что на ошибках учатся, но они слишком часто повторяются. По игре «Спартак» был сильнее, но это не показатель. Показатель – табло. Словенцы свой момент создали. И они могли забить даже ранее, когда был нанесен удар головой», – сказал Рейнгольд.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Марибор Рейнгольд Валерий
Комментарии (13)
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VikNMar
1511323683
А как же ты их хвалил после " Краснодара " .......
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МЯСО87
1511325862
Тренер мудак... опять теже грабли, как только повели в счете сразу перестроились на оборону и получили гол, в этом сезоне уже с десяток примеров что оборонять счет мы не умеем даже в большинстве.
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alexivanof197
1511327576
нельзя было на удержание играть после забитого гола.
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piligrim1986
1511328875
дед непоследователен
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shinnik
1511330349
"Это спартаковская болезнь. Она проявилась и сегодня. "(с) Дедушка,разберись с болезнями..
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directorpg
1511330861
Это футбол, в нем многое непредсказуемо
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Jenea83
1511331819
Каррера должен был что то менять в конце. К сожалению уже были сделаны все 3 замены. Надо было кого то по свежее в конце выпускать..... Короче все замены сделал для того что бы команда забила. А потом не было замен для того что бы не пропустить)))
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Garrincha58
1511332357
Марибор показал как надо играть против Спартака и если Манчини не тупой он должен сыграть точно так же от обороны тогда точно можно не проиграть а если сыграет в атаку Спартак разнесет Зенит
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dendiesel
1511334389
После забитого гола Спартак ушёл оборону...перестроились по команде тренера!!!Зачем?????? Это очередная тупейшая ошибка!!!! Спартак всем доказал, что в обороне играть не умеет совсем!!! надо было играть в том же духе, что и до гола, давить и ещё раз давить соперника!!!! пипец какой-то!!!! нет слов больше.......
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кеша_КБ
1511337897
- согласен с Рейнгольдом!, но есть шанс в Ливерпуле!!!...Спартак удачно играет с англичанами...........
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