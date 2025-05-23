Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»

Амир Ружнич, агент полузащитника «Марибора» Йосипа Иличича, порассуждал о возможном переходе игрока в клуб РПЛ.
– К сожалению, из России никто так и не звонил.
– Уже есть понимание, где Йосип начнет следующий сезон?
– Посмотрим. Пока окончательного решения нет.
– Если позвонит Деян Станкович и позовет в «Спартак», Иличич сразу начнет паковать чемоданы и двинется в Россию?
– Конечно, никаких сомнений!
- 37-летний Иличич наиболее известен по выступлениям за «Аталанту»,
- Он забил 60 голов и сделал 44 ассиста в 173 матчах за 5 сезонов в команде из Бергамо.
- Рыночная стоимость словенца – 200 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»