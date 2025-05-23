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Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»

Вчера, 23:41
1

Амир Ружнич, агент полузащитника «Марибора» Йосипа Иличича, порассуждал о возможном переходе игрока в клуб РПЛ.

– К сожалению, из России никто так и не звонил.

– Уже есть понимание, где Йосип начнет следующий сезон?

– Посмотрим. Пока окончательного решения нет.

– Если позвонит Деян Станкович и позовет в «Спартак», Иличич сразу начнет паковать чемоданы и двинется в Россию?

– Конечно, никаких сомнений!

  • 37-летний Иличич наиболее известен по выступлениям за «Аталанту»,
  • Он забил 60 голов и сделал 44 ассиста в 173 матчах за 5 сезонов в команде из Бергамо.
  • Рыночная стоимость словенца – 200 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Марибор Спартак Иличич Йосип
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Комментарии (1)
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FWSPM
1748037787
С такими результатами станкович будет приглашать в воеводину скоро
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