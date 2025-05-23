Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»

Амир Ружнич, агент полузащитника «Марибора» Йосипа Иличича, порассуждал о возможном переходе игрока в клуб РПЛ.

– К сожалению, из России никто так и не звонил.

– Уже есть понимание, где Йосип начнет следующий сезон?

– Посмотрим. Пока окончательного решения нет.

– Если позвонит Деян Станкович и позовет в «Спартак», Иличич сразу начнет паковать чемоданы и двинется в Россию?

– Конечно, никаких сомнений!