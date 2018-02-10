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  • Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти

10 февраля 2018, 13:49
14

«Зенит» в товарищеском поединке переиграл словенский «Марибор».

Голами в составе петербуржцев в первом тайме отметились Эмилиано Ригони и Александр Кокорин. Во второй половине встречи еще один мяч на свой счет записал Дмитрий Плетнев.

Отметим, что голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин отразил по ходу матча два удара с 11-метровой отметки.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Марибор (Словения) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ригони, 14; 2:0 – Кокорин, 32; 2:1 – Таварес, 49; 3:1 – Плетнев, 81.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Марибор
Комментарии (14)
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ТОПТЫГИН
1518259980
Теперь пускай попробуют Юру -ЛОДЫРКИНЫМ назвать))
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insider_retro
1518260419
По-товарищески переиграли, по-дружески забили! Лодыгин на кураже!
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Garrincha58
1518260656
игры как не было так и нет, а пенальти такие отбил бы и любитель из колхоза заветы ильича
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Garrincha58
1518260744
Дриусси никакусси и зачем он Манчини
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Павел Амурский
1518261420
Зенит показал как надо играть с Марибором.
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simoron81
1518262112
Товарняк
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mamba9090909
1518265128
Лодыгин превзошёл себя, молодец.
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h3LL1k
1518265967
раз в пять лет и лодыга по два пендаля отбивает... пендали отбивает за то как лох пропускает...
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Zenmaster
1518270419
Победа ! Лодыгин молодец !
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ZENIT-59
1518287707
Теперь вопрос: кто основной голкипер Зенита- Лодыгин или Лунёв на матчи ЛЕ? ЛунёваУ Лунёва было мало возможностей проявить себя в спаррингах,а Лодыгин сумел отбить 2 пенальти подряд.Удачи обоим вратарям!
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