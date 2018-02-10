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    Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти

    «Зенит» в товарищеском поединке переиграл словенский «Марибор».

    Голами в составе петербуржцев в первом тайме отметились Эмилиано Ригони и Александр Кокорин. Во второй половине встречи еще один мяч на свой счет записал Дмитрий Плетнев.

    Отметим, что голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин отразил по ходу матча два удара с 11-метровой отметки.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Марибор (Словения) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ригони, 14; 2:0 – Кокорин, 32; 2:1 – Таварес, 49; 3:1 – Плетнев, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 13:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 февраля 2018, 21:35

      Теперь вопрос: кто основной голкипер Зенита- Лодыгин или Лунёв на матчи ЛЕ? ЛунёваУ Лунёва было мало возможностей проявить себя в спаррингах,а Лодыгин сумел отбить 2 пенальти подряд.Удачи обоим вратарям!

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 10 февраля 2018, 17:52

      Лодыгин всегда хорошо играл на ленточке, основная его проблема - это игра на выходе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 февраля 2018, 16:46

      Победа ! Лодыгин молодец !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 февраля 2018, 15:32

      раз в пять лет и лодыга по два пендаля отбивает... пендали отбивает за то как лох пропускает...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 10 февраля 2018, 15:18

      Лодыгин превзошёл себя, молодец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 февраля 2018, 14:28

      Товарняк

      -1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 февраля 2018, 14:17

      Зенит показал как надо играть с Марибором.

      11
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > Павел Амурский 10 февраля 2018, 15:17

      Поросятки эту игру принципиально не смотрели.

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Павел Амурский 10 февраля 2018, 18:25

      пусть теперь в официальных матчах показывает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2018, 14:05

      Дриусси никакусси и зачем он Манчини

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2018, 14:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      игры как не было так и нет, а пенальти такие отбил бы и любитель из колхоза заветы ильича

      -4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 14:00

      По-товарищески переиграли, по-дружески забили! Лодыгин на кураже!

      10
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