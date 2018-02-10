Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти

Теперь вопрос: кто основной голкипер Зенита- Лодыгин или Лунёв на матчи ЛЕ? ЛунёваУ Лунёва было мало возможностей проявить себя в спаррингах,а Лодыгин сумел отбить 2 пенальти подряд.Удачи обоим вратарям!
«Зенит» в товарищеском поединке переиграл словенский «Марибор».
Голами в составе петербуржцев в первом тайме отметились Эмилиано Ригони и Александр Кокорин. Во второй половине встречи еще один мяч на свой счет записал Дмитрий Плетнев.
Отметим, что голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин отразил по ходу матча два удара с 11-метровой отметки.
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Марибор (Словения) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Ригони, 14; 2:0 – Кокорин, 32; 2:1 – Таварес, 49; 3:1 – Плетнев, 81.