Ловчев назвал игроков «Спартака» медленными и аморфными людьми в красной форме

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и словенским «Марибором» (1:1). Эксперт увидел россиян аморфными.

«Спартак» сегодня был просто плох. И дело даже не в результате. Если б даже вымучили 1:0, впечатление от игры это не изменит. В голове не укладывается, как такое могло произойти. У «Спартака» такие перепады в игре, и эти проблемы лежат в области психологии.

Великолепная игра в Краснодаре, дальше – матч Лиги чемпионов. Важнейший матч, деньги хорошие за положительный результат платят, и такая безобразная игра! Я увидел на поле каких-то медленных, аморфных людей в красной форме.

И даже после того, как вымучили этот гол, мы увидели то же самое, что было с командой в начале сезона: отошли назад, не провели ни одной контратаки и в результате получили гол», – сказал специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

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